Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sırasında görev yapan garsonların disiplinli ve pürdikkat halleri sosyal medyada gündem oldu. Ziyaret sırasında servis yapan personelin profesyonel tavırları dikkat çekerken, ortaya atılan bir iddia ise tartışma yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Trump’ın bulunduğu salonda görev yapan garsonların senkronize hareketleri ve dikkatli tavırları öne çıktı. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntüler sonrası kullanıcılar, personelin profesyonelliğine ilişkin yorumlarda bulundu.

“HER GARSON EĞİTİLMİŞ İSTİHBARAT GÖREVLİSİ” İDDİASI

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, Çin’de devlet protokolünde görev yapan bazı garsonların özel eğitim aldığı ve istihbarat birimleriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

İddialar kısa sürede gündem olurken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trump’ın ziyareti kadar servis ekibinin tavırları da sosyal medyada konuşulan başlıklar arasına girdi. Bazı kullanıcılar garsonların disiplinini “askeri düzeyde” olarak yorumlarken, bazıları ise ortaya atılan istihbarat iddialarının abartılı olduğunu savundu.

