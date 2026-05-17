Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Bazı vatandaşların cep telefonlarına gelen “seferberlik” içerikli SMS mesajları sosyal medyada gündem oldu. Mesajları paylaşan birçok kullanıcı, “Savaşa mı giriyoruz?” sorusunu yöneltti.

Telefonlarına gelen mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşan kullanıcılar arasında kısa sürede endişe oluşurken, konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

“RUTİN TATBİKAT KAPSAMINDA GÖNDERİLDİ”

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu mesajların her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatı kapsamında gönderildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatlarının eylül-ekim aylarında yapılacağı belirtilerek, toplam 7 bin 686 yedek personelin tatbikatlara katılacağı ifade edildi.

MESAJLAR 15 MAYIS’TA GÖNDERİLDİ

MSB, tatbikat kapsamında görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı cep telefonları üzerinden bilgilendirme SMS’i gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık, mesajların rutin tatbikat sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı.