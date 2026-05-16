Haberler

MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama Haber Videosunu İzle
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin, "2026 Yıldırım Serisi seferberlik tatbikatları toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele bilgilendirme mesajı gönderilmiştir" açıklaması yaptı.

  • MSB, sosyal medyada paylaşılan 'seferberlik emri' mesajlarının, her yıl rutin olarak yapılan Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatı kapsamında yedek personele gönderilen bilgilendirme mesajları olduğunu açıkladı.
  • 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatı'na 7 bin 686 yedek personel katılacak.
  • Tatbikat için görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026'da bilgilendirme mesajı gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada bazı vatandaşlara "seferberlik emri" gönderildiğine dair paylaşımlara ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

“HER YIL RUTİN OLARAK İCRA EDİLİYOR”

Bakanlık, gönderilen mesajların olağanüstü bir duruma işaret etmediğini, her yıl rutin olarak düzenlenen "Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatı" kapsamında sisteme kayıtlı yedek personele gönderilen bilgilendirme mesajları olduğunu duyurdu.

Sosyal medyadaki iddiaların ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatların her yıl düzenli olarak icra edildiği hatırlatıldı.

7 BİN 686 YEDEK PERSONEL KATILACAK

Bakanlık, bu yılki planlamaya dair sayısal verileri de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:"Sosyal medyada vatandaşlarımızın bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları her yıl rutin olarak icra edilmektedir. 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş

Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil! Son görüldüğü yerden geçmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle bir son! 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 87. dakikada yıkıldı

Yok böyle bir son! Peri masalını bu golle bitirdiler
Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Icardi'de büyük müjde!
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray

Icardi'den veda gibi paylaşım