MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada bazı vatandaşlara "seferberlik emri" gönderildiğine dair paylaşımlara ilişkin resmi bir açıklama yaptı.
“HER YIL RUTİN OLARAK İCRA EDİLİYOR”
Bakanlık, gönderilen mesajların olağanüstü bir duruma işaret etmediğini, her yıl rutin olarak düzenlenen "Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatı" kapsamında sisteme kayıtlı yedek personele gönderilen bilgilendirme mesajları olduğunu duyurdu.
Sosyal medyadaki iddiaların ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatların her yıl düzenli olarak icra edildiği hatırlatıldı.
7 BİN 686 YEDEK PERSONEL KATILACAK
Bakanlık, bu yılki planlamaya dair sayısal verileri de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:"Sosyal medyada vatandaşlarımızın bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları her yıl rutin olarak icra edilmektedir. 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir."