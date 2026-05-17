Haberler

Şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı

Şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bir konut şantiyesindeki yatakhanede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı. Yangın 3 saatte söndürülürken soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta şantiye alanında yatakhane bölümünde çıkan yangında 1 işçi öldü, 6 işçi de yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'ndeki bir konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede sabah saatlerinde yangın çıktı. Yatakhaneden alevler yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 15 araç ve 40 personelle yaptığı 3 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu

Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, kayboldu
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı