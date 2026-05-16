Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı

Japon ekibi Gamba Osaka, Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr’ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Gamba Osaka'nın golü Deniz Hümmet'ten geldi.

Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile Japon ekibi Gamba Osaka karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'ta oynanan müsabakayı Gamba Osaka, 1-0 kazandı.

DENİZ HİMMET'İN GOLÜ RONALDO'YU YIKTI

Cristiano Ronaldolu Al Nassr'a karşı Gamba Osaka'ya galibiyeti getiren golü 29. dakikada Türk oyuncu Deniz Hümmet kaydetti.

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU GAMBA OSAKA

Bu sonuçla birlikte Gamba Osaka, Şampiyonlar Ligi 2'de kupanın sahibi oldu. Deniz Hümmet, Asya Şampiyonlar Ligi 2'de Merih Demiral'ın ardından şampiyonluğa ulaşan bir başka Türk oyuncu oldu.

RONALDO YİNE KUPA KAZANAMADI

Avrupa futbolunda sayısız başarı ve kupa kazanan, 971 golü bulunan ve kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, 2023 yılından bu yana formasını giydiği Suudi ekibinde yine kupa kazanamadı. 

