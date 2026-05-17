Haberler

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var Haber Videosunu İzle
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları’nın Kocaeli’de düzenlediği Gençlik Şöleni'nde sunuculuk yapan Eser Yenenler, kimseye yaranamadı. Yenenler’in 2019’da Ekrem İmamoğlu’na destek veren paylaşımı yeniden gündeme gelirken, hem AK Partililerden hem de muhalefet kanadındaneleştiri aldı. Ünlü isime iki kesimden de eleştiriler sürüyor.

Ak Parti tarafından Kocaeli'de düzenlenen "Gençlik Şöleni" gündem oldu. Özellikle etkinliğin sunuculuğunu komedyen ve sunucu Eser Yenenler'in üstlenmesi tepki çekti. 2019 yerel seçimlerinde şu an tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na desteğini açık şekilde ifade eden Yenenler hem AK Parti hem de muhalefet kanadından eleştiri aldı. 

İMAMOĞLU PAYLAŞIMI HATIRLATILDI

Tartışmaların merkezinde, Yenenler’in 7 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı “Her şey çok güzel olacak” paylaşımı yer aldı. Söz konusu paylaşım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yapılmıştı.

Paylaşımın yeniden dolaşıma girmesi sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları, AK Parti yöneticilerini etiketleyerek organizasyona tepki gösterdi.

HER İKİ KESİMDEN DE ELEŞTİRİ GELDİ

Eser Yenenler’e yönelik eleştiriler yalnızca AK Partililer le sınırlı kalmadı. Muhalif kullanıcılar da Yenenler’in geçmişte Ekrem İmamoğlu’na destek verirken bugün AK Parti organizasyonunda yer almasını eleştirdi.

Bazı paylaşımlarda Yenenler’in siyasi tavrı sorgulanırken, bazı kullanıcılar ise ünlü ismin “kimseye yaranamadığını” söyledi.

Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran tartışma, farklı görüşlerden kullanıcıların yorumlarıyla büyüdü. Yenenler’in etkinlikte yer alması, gece boyunca sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor

Bulmak için sabah erkenden dağa çıkıyorlar! Fiyatı altınla yarışıyor