Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı

Bolivya'da hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 57 kişi gözaltına alındı. Madenciler, öğretmenler ve işçilerin katıldığı eylemlerde yol kapatmaları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Ulusal basında yer alan habere göre, yönetimsel başkent La Paz çevresinde toplanan madenciler, yerli gruplar, öğretmenler, öğrenciler ve işçiler yollara barikat kurarak polisle çatıştı.

Hükümet, yol kapatma eylemleri nedeniyle hastanelere ulaştırılamayan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, taşkınlık çıkan 57 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, eylemciler molotofkokteyli ve taşla karşılık verdi.

Hükümet Sözcüsü Jose Luis Galvez, yaptığı açıklamada, asker ve polislerden oluşan 3 bin 500 kişilik güvenlik gücünün barikatları kaldırmak amacıyla geniş çaplı operasyon başlattığını bildirdi.

Amaçlarının gıda, tıbbi malzeme ve hastanelere oksijen ulaştırılmasını sağlamak olduğunu belirten Galvez, operasyonun sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Paraguay, Arjantin, Şili, Peru, Ekvador, Kosta Rika, Panama ve Honduras hükümetleri yayımladıkları ortak bildiride, Bolivya'daki mevcut durumdan duydukları endişeyi paylaştı.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz hükümetine destek ve dayanışmanın ifade edildiği bildiride, demokratik düzeni istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü şiddetin reddedildiği vurgulandı.

Madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler, ülkede uzun süredir yaşanan yakıt tedarik sorunlarını, yüksek enflasyonu, dolar kıtlığını ve ekonomik zorlukları protesto ediyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
