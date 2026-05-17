Nijerya ordusu: DEAŞ'ın "iki numaralı ismi" el-Minuki'nin öldürüldüğü operasyona yabancı asker katılmadı

Nijerya ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın "küresel operasyonlarının iki numaralı ismi" olarak tanımladığı Ebu Bilal el-Minuki'nin dün etkisiz hale getirildiği operasyonda yabancı askerlerin görev almadığını açıkladı.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, katıldığı televizyon programında, ABD ve Nijerya silahlı kuvvetlerinin düzenlediği operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Onoja, terör örgütü DEAŞ'ın "küresel operasyonlarının iki numaralı ismi" olarak tanımladığı el-Minuki'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yabancı askerlerin sahada görev almadığını belirtti.

ABD'nin operasyona yalnızca istihbarat, gözetleme ve keşif desteği sağladığını aktaran Onoja, "Bu operasyonda sahada yabancı asker bulunmadı. Aldığımız destek istihbarat, gözetleme, keşif desteği ve diğer kuvvet çarpanlarıyla sınırlıydı." ifadelerini kullandı.

Onoja, operasyonun yüksek öneme sahip bir terör hedefine yönelik hassas şekilde planlandığını, görev alan birliklerin profesyonellik, disiplin ve taktik hazırlık seviyesinin operasyonun başarısında etkili olduğunu söyledi.

Operasyon sırasında Nijerya ordusunda can kaybı olmadığını bildiren Onoja, bunun askerlerin profesyonel yaklaşım sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Onoja, görevin ayrıntılı istihbarat çalışmaları ve yakın operasyonel koordinasyonla planlandığını, el-Minuki'nin 2024'te öldürüldüğüne ilişkin haberlerin yanlış kimlik tespitinden kaynaklandığını kaydetti.

Dün etkisiz hale getirilen kişinin farklı takma isimler kullanan gerçek Ebu Bilal el-Minuki olduğunu söyleyen Onoja, teröristin uzun süredir Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Nijerya'nın izleme listelerinde yer aldığını ifade etti.

Aylar süren istihbarat çalışmaları sonucunda el-Minuki'nin yerinin tespit edildiğini belirten Onoja, operasyonun güvenilir istihbarat doğrulandıktan sonra başlatıldığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve Nijerya silahlı kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın "küresel operasyonlarının iki numaralı ismi" olarak tanımladığı Ebu-Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Oldukça karmaşık operasyonun kendi talimatıyla ABD ve Nijerya silahlı kuvvetleri tarafından kusursuz şekilde düzenlendiğini belirten Trump, bu sayede DEAŞ'ın küresel operasyonlarının oldukça zayıflayacağını kaydetmişti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu da yaptığı açıklamada, el-Minuki'nin ortak operasyonla etkisiz hale getirildiğini doğrulamıştı.