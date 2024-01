Mevlana sözleri: En güzel Hz. Mevlana sözleri nelerdir? Anlamlı, resimli, kısa Mevlana aşk sözleri! Anlamlı sözler Mevlana!

Muhammed Celâleddîn-i Rumi, 13. yüzyılda yaşamış Fars Sünni Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf. Muhammed Celâleddîn-i Rumi'nin sözleri oldukça beğeniliyor ve paylaşılıyor. Felsefik açıdan en önemli sözlere sahip olan Mevlana sözlerine haberimizden erişebilirsiniz. Mevlana aşk sözleri, Mevlana sözleri resimli, Mevlana özlü sözleri, güzel sözler Mevlana, Mevlana sözleri ve anlamları Mevlana sözleri ve kısa Mevlana sözleri!

EN GÜZEL MEVLANA SÖZLERİ

- Derin anlamlı Mevlana sözleri ile İslam felsefesini etkili bir biçimde anlatabilirsiniz. İşte en güzel Mevlana sözleri..

- Dost acı söyleyen değildir. Acıyı tatlı söyleyebilendir.

- Kapına geldim. Ve ben, ben olmaktan vazgeçtim. Sen yeter ki "Kim o" de. Kim olmamı istiyorsan, o olmaya geldim.

- Ay vurmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene kabahati ne Ay'da ne Güneş'te ara. Gözlerindeki perdeyi arala.

- Aşk; topuklarından etine kadar işlemiş bir nasır gibidir. Ya canın acıya acıya adım atacaksın, ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. İki yolda da tek bir gerçek olacak; canın çok ama çok acıyacak.

- Gönül, han değil dergâhtır. Paldır küldür girip çıkılmaz, günahtır!

- İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerinde ara. içidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara.

- Aşk; sandığın kadar değil, yandığın kadardır.

- Ayıplarım seni ey gönül; hal bilmeze hal sorarsın, bülbül dururken kargadan gül sorarsın.

- Yüreğimiz kıymet bilene emanet.

- Gülü gülene ver, kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir kıymet bilene ver.

- Sus artık yeter! Sır perdelerini pek o kadar yırtma. Çünkü bize, kırıkları sarıp onarmak, sırları örtmek yaraşır.

- Dilin aşkı yorumlaması güzeldir ama dile gelmeyen aşk daha güzeldir.

- Kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek. Ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma. Bil ki çektiğin acı bir gün dermanın olacak.

- Nefsin ejderhadır. Öldü sanma, uykuya dalar o. Dertten eline fırsat düşmediği için uyur. Derdin bitince çıkar hemen. Hüner; dertsizken de nefsi uykuda tutmadadır.

- Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa güle dokunmanıza çok az kalmış demektir.

- Odun yanınca kül olur, insan yanınca kul olur…

- Sen sadece sen değilsin; bensin, benimsin, bendesin.

- Acı, acıyla iyileşir. Aşk ise daha büyük bir aşkla.

- Hayat bir nefestir, aldığın kadar... Hayat bir kafestir, kaldığın kadar... Hayat bir hevestir, daldığın kadar...

- Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça.

- Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok!

- Ömründen nasibin, kendini sevgiliden mesut bulduğun andan ibarettir.

- Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki; şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım.

- Güzelliğin bir damlası olan Leyla için uykuyu haram etmek çok değilse, güzelliğin kaynağı Mevla için bir ömrü feda etmek az bile.

- Başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki, insan onunla baş olmak isterse, baş elden gider. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol.

- Mum olmak kolay değildir, ışık saçmak için önce yanmak gerekir.

- Aşkın hikayesini durmaksızın feryat eden bülbüle değil, sessiz sedasız can veren pervanelere sor.

RESİMLİ MEVLANA SÖZLERİ

- Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz. Suyu başına döksen, başı kırılmaz. Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan, toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek.

- Aşk makamında "sus"la başlıyor tüm iç yanışlar. Yak bütün kelimeleri. Bir kelime kalsın avucunda. Onu da sımsıkı sar rüzgârlar savurmasın. Susmak olsun aşkın bir diğer ismi. Bil ki ne kadar suskunsan aşkın o denli güzel kalacaktır.

- Kötü bir döneme girdiğinde ve her şey sana karşı gibi göründüğünde, bir dakika bile dayanamayacakmışsın gibi geldiğinde sakın pes etme, çünkü işte orası gidişatın değişeceği yer ve zamandır.

- Bir insan bilmiyorsa ne istediğini, hem seni ziyan eder hem kendini. Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi, emin olmadığın sevgiye teslim etme kendini.

- Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun.

- Varlık peteğini ören arıdır. Arıyı vücuda getiren mum ve petek değildir. Arı biziz. Şekil sadece bizim imal ettiğimiz mumdur.

- Hangi tohum yere ekildi de bitmedi, ne diye insan tohumunda böyle bir şüpheye düşüyorsun? Testi taştan korkar ama o taş çeşme oldu mu, testiler her an ona gelmeye can atar.

MEVLANA AŞK SÖZLERİ

- Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi. Sonunda sana da dikişsiz elbiseyi giydirecekler.

- Üzülme herkes ölür kimi toprağa gömülür, kimi yüreğe.

- Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de.

- Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

- Senin aşktan yana nasibin varsa; dokunsan da yanacaksın dokunmasan da. İyi bil ki; bazıları hasrette yanar, bazıları vuslatta.

- Güneş herkesin üzerine eşit doğar ama gül başka, leş başka kokar.

- Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman bilmem, sen yeter ki o kapıda durmayı bil.

- Minareden düşenin parçası bulunur, bulunur da; gönülden düşenin parçası bulunmaz.

ANLAMLI MEVLANA SÖZLERİ

- Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstüne yağar. Ama unutma ki, rengârenk gökkuşağı yağmurdan sonra çıkar.

- Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters!

- Bir muammadır "AŞK", kiminin vicdanına atılan taş, kiminin fakir gönlüne katılan aş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır "AŞK".

- Yağmurların da ıslandığı bir yağmur vardır. Adı aşk. Ateşlerin de yanıp kül olduğu bir ateş vardır. Adı aşk. Kelebekleri intihara sürükleyen, yıldızları da kaydıran aslında aşk. Gölgelerin gölgede kaldığı bir durumdur, sırların sır verdiği bir haldir aşk. Ve aslında aşkın da aşık olduğu bir aşk vardır ilahi aşk.

- Ben kimim. Beni söylediklerimde arama. Ben söylemediklerimde gizliyim görmediğin koskoca derya gönlümdür. Gördüğün sahil ise dilim. Kıyılarıma vuran dalgalarıma şaşma. Onlar Aşk'tan gel-git'im. Beni mecnundan Leyla'dan sorma. Ben yalnız Mevla'dan bir izim.

- Biliyorum, sığmazsın hiçbir yere bu sevdayla, dünya sana dar. Ama dayan gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var.

- Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa? Bilemezsin, bilseydin ödün kopardı; dokunamazdın.

- Oruç tutmak güçtür, çetindir ama Allah'ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, bir derde uğratmasından daha iyidir.

- Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın. Yoksa onu tutmayacak birine uzattığın için kendine mi?

- Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun.

- Aşk; topuklarından etine kadar işlemiş bir nasır gibidir. Ya canın acıya acıya adım atacaksın, ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. İki yolda da tek bir gerçek olacak; canın çok ama çok acıyacak…

- Ey sevgili. Düşüncelerim, ipliği kopan tesbih taneleri gibi dağılıveriyor sensiz. Şimdi gözyaşlarımdan inci yapmak isterdim sana.

- Ayın, geceye sabretmesi, onu apaydın eder. Gülün, dikene sabretmesi, güle güzel bir koku verir. Aslanın, sabredip pislik içinde beklemesi, onu deve yavrusu ile doyurur.

KISA MEVLANA SÖZLERİ

- Unutma, sır gibi seversen eğer muradın gerçekleşir. Çünkü tohum toprağa gizlenirse yeşerir.

- Gözyaşının bile görevi varmış; ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış.

- Ve ben; dilek tutmadım hiç. Hep dua ettim: 'ömrün ömrüme nasip olsun' diye.

- Gönül ne tarafı işaret ederse, beş duyu da eteklerini toplayıp o tarafa gider.

- Öyle bir 'yâr' sev ki evladım; elinde su tasıyla, iftarı bekleyen oruçlu gibi beklesin seni.

- Ey gönül. Ne tuhaf değil mi? Bir ömür, şah damarından daha yakın bir sevgiliyi aramakla geçiyor.

- Hiçbir yere sığmadı aşkın, gönlüme sığdı yalnız. Şimdi gönlüme de sığmıyor, gözlerimden sızıyor.

- Sustum artık gönül hakkında bir şey söylemeyeceğim. Çünkü gönlün vasıflarını saysam, aklın almaz, gönül senin düşüncene sığmaz.

- Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı.

- Hadi yaramı sarmaya merhemin yok. Yalandan da olsa gönül alamaz mısın?

- Dediler ki "gözden ırak olan gönülden de ırak olur" dedim ki "gönüle giren gözden ırak olsa ne olur."

- Hüzün taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yârimden de…

- Ey Gönül! Şimdi sorarım sana, hangi Aşk daha büyüktür. Anlatılarak dile düşen mi, anlatılmayıp yürek deşen mi?

- Bana göre aşık öyle olmalı ki, şöyle bir kalkınca, her tarafı ateşler sarsın; her tarafta kıyametler kopsun.

- Sen benim; bugünüme şükür ve yarınıma dua edişim, azla yetinişim, çoğa göz dikmeyişimsin.

- Minareden düşenin parçası bulunurda, gönülden düşenin parçası bulunmaz.

- Aşk nedir bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor.

- O kadar yakınsın ki, seni ben sandım. Sana o kadar yakınım ki, beni sen sandım. Sen mi bensin ben mi senim şaşırdım kaldım.

- Aşk kalpten vurur, dost ise sırttan. Kalp iyileşir ama sırt hep kambur kalır.

NOT = Sizlerin de bildiği başka Hz. Mevlana sözleri varsa yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz.