Konya'nın 2030 Akıllı Şehir Vizyonu Heyecan Oluşturdu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ASELSAN iş birliğiyle hayata geçirecekleri Konya'nın 2030 Akıllı Şehirler vizyonunu ortaya koyan projeleri kamuoyuyla paylaştı. Akıllı Şehir konusunda bugüne kadar 200'e yakın vizyon projeyi Konya'nın hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Altay, "Toplamda 142 eylemi barındıran ' Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritamızı' oluşturduk. İnşallah 2030 yılına kadar hep birlikte 142 projemizi hizmete sunacak ve 2030 Akıllı Şehir Konya'sını inşa etmiş olacağız" dedi. Konya'yı Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin teknoloji üssü haline getirene kadar çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Altay, bu projeleri yaparken en temel gayelerinin Konya'yı teknoloji üreten bir şehir haline getirmek olduğunun altını çizdi. Başkan Altay, "Yazılımların ve donanımların üretilmesi ile ilgili Konya'da ve Türkiye'de bir ekosistem oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu ekosistemde ortaya çıkacak ürünleri Konya'da geliştirerek; Türk Dünyası Belediyeler Birliği aracılığıyla Türk dünyasına, Dünya Belediyeler Birliği aracılığıyla dünya şehirlerine pazarlayarak ülkemize ekonomik anlamda katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Akıllı Şehir teknolojileri de tıpkı savunma sanayi gibi ülkemizin bundan sonra en önemli sektörlerinden birisi haline gelecek. Bizler de bu sektöre Konya olarak önemli bir katkı sunmayı ve Akıllı Şehir teknolojileri üreten bir şehir olmayı murad ediyoruz" dedi. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, ASELSAN Konya'nın kurulmasında Başkan Altay'ın çok büyük katkıları olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Konya'nın 2030 yılına kadar Akıllı Şehir'de zirveyi bırakmayacağına eminim" diye konuştu. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "ASELSAN'ımızla birlikte ülkemizin gelecek vizyonunu ortaya koyan bu yönetim anlayışı, bu gelecek vizyonu beni çok mutlu etti. Akıllı Şehirler Eylem Planı'nı ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ASELSAN'A ve tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN iş birliğiyle Konya'nın 2030 Akıllı Şehirler Vizyonunu ortaya koyan "Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Tanıtım Programı" düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Anadolu'nun kültür ve medeniyet başkenti Konya'yı, "Akıllı Şehir" konusunda da bir başkent haline getirmek için bugüne kadar onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsattı.

"Konya'mızı Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi teknoloji üssü haline getirmeye kadar çalışmaya devam edeceğiz."

Akıllı şehircilik uygulamalarının hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek teşkil ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Şehrimizde teknolojiyi kullanırken; önce insanı, doğayı ve doğadaki tüm canlıları odağımıza alarak stratejilerimizi buna göre geliştirdik. Özellikle dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımızın ve yaşlı insanlarımızın; tüm hizmetlerden en iyi ve en kolay şekilde faydalanabilmesi önceliğimiz oldu. Yalnızca bugünü değil, yarını da düşünerek; şehrimizin uzun yıllar boyunca ihtiyaçlarını giderecek eylem planları oluşturduk. Hamdolsun bu konuda hayata geçirdiğimiz ve uzun vadede planladığımız çalışmalarla; akıllı, yenilikçi, öncü ve sürdürülebilir bir şehir olma yolunda önemli başarılara imza attık. Elbette tüm bu başarıları şehrimiz için yeterli görmüyoruz ve daha çok çalışıyoruz. Konya'mızı, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin teknoloji üssü haline getirene kadar da durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Altay konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar; 360 Konya, Akıllı Durak Ekranları, Akıllı Kavşaklar, Akıllı Turizm Rehberi Uygulaması, Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi, Bisiklet Tramvayı, Akıllı Bisiklet Sistemi, E-Hemşehrim, Engelsiz Konya Mobil Uygulaması, Genç Kültür Kart, E-PATİ Gönüllü Hayvan Dostları Projesi Uygulaması, Hava Kalitesi İzleme Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, KOBİM Koordinasyon Bilgi Merkezi, Konya Açık Veri Portalı, Konya Mobil Uygulaması, Konyakart, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Metaverse Toplantı Uygulaması, Merkezi Trafik İşletim Sistemi, Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti, Saha Takip Platformu ve Konya Sıfır Atık Bilgi Sistemi gibi Akıllı Şehir çalışmalarını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

"Konya Akıllı Şehir Stratejisi Ve Yol Haritası"142 Eylem Planından Oluşuyor

Akıllı Şehir konusunda Konya'nın 2030 vizyonunu anlatan Başkan Altay şöyle devam etti: "Akıllı Şehir Uygulamaları konusunda yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler ve paydaş iş birlikleri neticesinde; bugüne kadar 200'e yakın vizyon projeyi Konya'nın hizmetine sunduk. Akıllı Şehir çalışmalarımızı birlikte yürüteceğimiz tüm paydaşlarımızın çalışmalara dahil olacağı alanları belirleyerek 20'ye yakın başlıkta Konya Akıllı Şehir Paydaş Haritamızı belirledik. 11 etap halinde yaklaşık 1 yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda; Akıllı Şehir Vizyonumuzu, 4 stratejik amacımızı ve bu amaçlara bağlı 23 stratejik hedefimizi ortaya koyduk. 2023-2030 yılları arasını kapsayacak şekilde; Çevre alanında 17, Ulaşımda 23, Bilişimde 15, Yönetişimde 20, Yaşanabilirlikte 22 ve diğer birçok alanda olmak üzere toplamda 142 eylemi barındıran "Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritamızı" oluşturmuş olduk. Bu projelerle; şehrimizin teknolojik altyapısını güçlendirecek, yaşam standartlarını ileri seviyeye taşıyacak, Akıllı Şehir kültürünü yaygınlaştıracak ve bu alandaki kapasitemizi sürekli geliştirerek sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Böylelikle bizden sonraki nesillere; her alanda kendini ispat etmiş, çok daha güzel ve güçlü bir Konya'yı miras bırakmış olacağız."

"Konya akıllı şehir stratejisi ve yol haritamızla 2030 akıllı şehir Konya'sını inşa etmiş olacağız"

2030 Konya Akıllı Şehir vizyonunu; "İnsan ve çevre odaklı, gücünü yerel ve evrensel değerlerden alan, akıllı teknolojilerden yararlanan, yenilikçi, öncü, sürdürülebilir ve iklim dostu Konya" olarak hep birlikte belirlediklerini vurgulayan Başkan Altay, "Çalışmalarımızın tümünde çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin bulunduğu bir danışma kurulu görev aldı. Bu danışma kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda ASELSAN ve Konya Büyükşehir Belediyesi uzman ve mühendislerinden oluşan çalışma ekibi tüm süreçleri yürüttü. Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası çalışmalarında yerli, milli ve multi disipliner bir yaklaşım sergileyerek, bu alanda yetişmiş insan kaynağı oluşturulmasına katkı sağlamış olduk. Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritamızla, inşallah 2030 yılına kadar hep birlikte 142 projemizi hizmete sunacak ve "2030 Akıllı Şehir Konya"sını inşa etmiş olacağız. Söz konusu projeler; yapay zeka, blokzincir, metaverse, web3, veri analitiği, görüntü işleme ve diğer yeni teknoloji ve teknikleri içeriyor" dedi.

Başkan Altay 2030 Yılına Kadar Hayata Geçirmeyi Planladıkları projelerden Örnekler Verdi

Başkan Altay, 2030 yılına kadar hayata geçirmeyi planladıkları Akıllı Şehir Uygulamalarından bazıları başlıklar halinde şu şekilde açıkladı:

"Akıllı Şehir Veri Envanteri Platformu", "Çevre Takip Sistemi", "Konya Maas Platformu", "Otonom Toplu Taşıma", "Akıllı Şehir Takip Platformu", "Konya Dijital İkizi", "Konya Siber Güvenlik Merkezi", "Konya Hizmet Platformu, "Kent İHA Filosu", "Yol Bozuklukları Tespit Sistemi", "Su Güvenliği Yönetim Sistemi", "Akıllı Sera", "Akıllı Çiftlik Yeni Nesil Hayvancılık", "Akıllı Tarlalar", "Akıllı Destinasyon Konya", "Üniversite Öğrenci Portalı", "Şehir Engelli Erişilebilirlik Haritası", "Metaverse konusunda da çalışma başlatan Türkiye'deki ilk yerel yönetim olarak Metaverse uygulamalarını şehrimizde yaygınlaştırmak."

"Akıllı şehircilik konusunda 4 yıldır zirvedeyiz."

Şimdiye kadar yapmış oldukları çalışmalar sayesinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tüm şehirlerin Akıllı Şehir olgunluk seviyesini ölçtüğü anket çalışmalarında; 4 yıldır zirvede yer aldıklarını belirten Başkan Altay, "Bu başarıyı şimdiye kadar hep birlikte elde ettik. İnşallah bundan sonra da Konya'mızı Akıllı Şehircilik alanında hep zirvede tutacağız. Bu konuda ayrıca güzel bir husustan daha bahsetmek istiyorum. Güney Kore Seul'de; Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Organizasyonu ve Seul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla; Akıllı Şehirler alanında lider projelere ödül verilmektedir. Şehrimize kazandırmış olduğumuz Akıllı Şehir uygulamaları, 2030 yol haritamız ve Akıllı Şehir uygulamalarını Hatay'da verimli bir şekilde kullanmamız sebebiyle; bu yıl bu ödül Büyükşehir Belediyemiz adına şahsıma tevdi edildi. Dünyada büyük bir prestije sahip Akıllı Şehir Liderlik Ödülü'nü almak, bizleri ayrıca mutlu eden bir gelişme oldu. Konya'mıza Güney Kore'deki ödülün ardından, geçtiğimiz günlerde bir ödül de İspanya'dan geldi. Barselona'da düzenlenen, Akıllı Şehircilik alanında dünyanın en büyük ve en etkili teknoloji etkinliği olan Smart City Expo Dünya Kongresi'nde, Bisiklet Tramvayımız 'Hareketlilik' kategorisinde ödül aldı" ifadelerini kullandı.

"Konyayerel akıllı şehir kurulu oluşturacağız."

Bu başarıların daha sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için bundan sonraki çalışmaları çok daha koordineli bir şekilde yapmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, şunları söyledi:

"Bu hedefe ulaşmak için Konya Yerel Akıllı Şehir Kurulu oluşturulması çalışmalarımızı da ilk defa burada sizlerle paylaşıyorum.Konya'daki kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, STK'larımız ve özel sektör temsilcilerimizden oluşacak olan Akıllı Şehir Kurulumuz sayesinde; şehrimizin mevcut durumu ve ihtiyaçları, belirli bir strateji kapsamında izlenerek, ihtiyaçların çözümüne yönelik gerekli girişimlerin ilgili paydaşlarla birlikte alınmasını sağlayacağız. Akıllı Şehir Kurulumuzun oldukça önemli çalışmalar yapacağına ve Akıllı Şehir vizyonumuza büyük katkı sunacağına yürekten inanıyorum."

"En temel gayemiz Konya'mızı teknoloji üreten bir şehir haline getirmek."

Bu projeleri yaparken en temel gayelerinin Konya'yı teknoloji üreten bir şehir haline getirmek olduğunun altını çizen Başkan Altay, "Yazılımların ve donanımların üretilmesi ile ilgili Konya'da ve Türkiye'de bir ekosistem oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu ekosistemde ortaya çıkacak ürünleri Konya'da geliştirerek; Türk Dünyası Belediyeler Birliği aracılığıyla Türk dünyasına, Dünya Belediyeler Birliği aracılığıyla dünya şehirlerine pazarlayarak ülkemize ekonomik anlamda katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Akıllı Şehir teknolojileri de tıpkı savunma sanayi gibi ülkemizin bundan sonra en önemli sektörlerinden birisi haline gelecek. Bizler de bu sektöre Konya olarak önemli bir katkı sunmayı ve Akıllı Şehir teknolojileri üreten bir şehir olmayı murad ediyoruz. İnşallah, paydaşlarımızla birlikte iş birliği halinde gece gündüz demeden çalışarak, Konya'mızı Akıllı Şehir konusunda bir marka haline getireceğiz. Çalışmalarımızı nihayete erdirdiğimizde Konya'mız, belediyecilikte olduğu gibi Akıllı Şehircilik konusunda da dünyaya rol model bir şehir olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Etti

Konya'nın her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ettiğini vurgulayan Başkan Altay, "Bizler de bu kadim şehre, en iyi şekilde hizmet etmek için durmaksızın ve yorulmaksızın gayret etmeyi sürdüreceğiz inşallah. Yapacağımız tüm çalışmalarla; Konya olarak Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin yükselişine en büyük katkılardan birini sunacağız. Konya'mıza olan sevgisini her fırsatta ifade eden ve bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Konya için emek harcayan, alın teri döken tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, Cumhur İttifakı il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, il müdürlerimize, mesai arkadaşlarıma ve tüm hemşehrilerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Akıllı Şehir uygulamalarımız konusunda iş birliği yaptığımız ASELSAN'a, Sabancı Üniversitemize ve tüm paydaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Konya'nın 2030 yılına kadar akıllı şehir'de zirveyi bırakmayacağına eminim."

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik de şu ifadeleri kullandı: "Bir hedefe ulaşabilmek için zaman, mekan, insan denir. Bu mekan konusunda değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ASELSAN Konya'nın kurulma niyetine geldiğimizde hocam iste mekan bizden deyip en kıymetli 1.7 milyon metrekare yeri hiç gözünü kırpmadan bize verdi. Konya'nın çok kıymetli olan bir yerinde siz yeter ki Konya'ya getirin dedi. ASELSAN Konya'nın kuruluşunda, Konya Endüstri Bölgesi'nin kuruluşunda çok büyük katkıları oldu. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. 2030 yılına kadar Akıllı Şehir'de zirveyi bırakmayacağına eminim."

"Bu gelecek vizyonu beni çok mutlu etti."

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise "Ülkemizin gelecek vizyonuyla, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Yeşil Kalkınma Vizyonuyla bire bir örtüşen ve aslında Türkiye'mizde öncü belediyecilik anlayışını ortaya koyan, çok rahatlıkla 'Benim Şehrim Konya' diyebileceğiniz projelerle göğsümüzü kabartan Konya Büyükşehir Belediyemiz ve savunma sanayimizin dünyadaki en büyük sanayi kuruluşları arasında uzun yıllardan beri yerini koruyan, daha yukarılara çıkan ASELSAN'ımızla birlikte ülkemizin gelecek vizyonunu ortaya koyan bu sunum, bu yönetim anlayışı, bu gelecek vizyonu beni çok mutlu etti. Akıllı Şehirler Eylem Planı'nı ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ASELSAN'A ve tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Akıllı Şehirler Stratejimiz Konya'mıza, ülkemize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Programa; AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarından yöneticiler, basın mensupları ve davetliler de katıldı.