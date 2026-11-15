İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimindeki üst düzey isimlere yönelik güvenlik önlemleri artırılırken, Hazine Bakanı Scott Bessent de ölüm tehditleri nedeniyle ikametini değiştiren bakanlar arasına katıldı. Bessent, güvenlik gerekçesiyle Washington'daki evinden ayrıldığını ve artık askeri bir tesiste yaşadığını doğruladı.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ BİZİ YILDIRAMAYACAK"

Reuters'ın haberine göre Bessent, CNBC televizyonuna verdiği röportajda İran'dan kendisine ve diğer kabine üyelerine yönelik ölüm tehditleri geldiğini söyledi.

Tehditlere boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Körfez bölgesinde görev yapan Amerikan askerlerinin de benzer tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

İran Devrim Muhafızları'nı "köşeye sıkışmış tehlikeli bir hayvana" benzeten Bessent, ABD Gizli Servisi'nin güvenlik talimatlarına uyduğunu ve bu nedenle evinden ayrılarak askeri üsse taşındığını ifade etti.

Scott Bessent

EVİNİN FOTOĞRAFINI YAYIMLAYAN GAZETEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Bessent, güvenliğinin tehlikeye girmesinde Amerikan Wall Street Journal gazetesinin de sorumluluğu bulunduğunu öne sürdü.

Gazetenin Ocak 2025'te Washington'ın Georgetown bölgesinde satın aldığı evin havadan çekilmiş fotoğrafını yayımladığını belirten Bessent, söz konusu görüntünün evinin konumunun belirlenmesine imkân tanıdığını söyledi.

Fotoğrafın yayımlanmaması için gazete yönetimine başvurduklarını ancak taleplerinin dikkate alınmadığını savunan Bessent, yapılanı sorumsuz ve tehlikeli olarak nitelendirdi.

TEHDİTLERİ YAPTIRIMLARA BAĞLADI

Bessent, kendisine yöneltilen tehditleri ABD'nin İran ekonomisini hedef alan yaptırımlarıyla ilişkilendirdi. Ağustos ayında başlatılan "Ekonomik Dışlama Operasyou" adlı baskı adımlarının sonuç vermeye başladığını savunan Bessent, tehditlerin Washington'ın politikasını değiştirmeyeceğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İran yönetiminden geldiği belirtilen tehditlerin Bessent'i görevinden ve yaptırım politikasından vazgeçiremeyeceğini bildirdi.

Washington yönetimi, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini kısıtlamayı ve petrol gelirlerini azaltmayı hedefleyen yaptırımlar uyguluyor. Bu kapsamda İran'la finansal işlemlere aracılık eden bankalar ve şirketler de Amerikan yaptırımlarının hedefi haline geldi.

ABD İSTİHBARATINDAN SUİKAST UYARISI

Öte yandan Reuters'ın ulaştığı bir istihbarat notunda, İran'ın Amerikan yetkililerine ve vatandaşlarına yönelik saldırı hazırlıklarının ileri aşamaya ulaştığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.

ABD istihbaratının son dönemdeki güvenlik uyarıları üzerine Washington yönetimi, Orta Doğu'daki bazı diplomatik temsilciliklerinde görev yapan personel sayısını da azalttı.

İran yönetimi ise ABD topraklarında Amerikan yetkililerine veya vatandaşlarına yönelik saldırı planladığı iddialarını reddetti.

Rubio - Trump - Hegseth

RUBİO, HEGSETH VE BLANCHE DA ASKERİ LOJMANLARDA KALIYOR

Bessent'in askeri üsse taşınması, Trump yönetiminde benzer güvenlik önlemlerinin uygulandığı diğer isimleri de gündeme getirdi.

Associated Press'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth de Washington'daki askeri tesislerde kalıyor. İki bakanın başkentteki Fort McNair askeri üssünde yaşadığı bildirildi.

İngiliz The Times gazetesi ise Adalet Bakanı Todd Blanche'ın da askeri lojmana taşındığını yazdı. Böylece askeri tesislerde kaldığı bildirilen dört üst düzey hükümet yetkilisinin bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com