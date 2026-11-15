Ronaldinho, 11 yıl sonra sahalara galibiyetle geri döndü

Dünya futbolunun unutulmaz yıldızlarından Ronaldinho, 2015 yılında noktaladığı aktif futbol kariyerinin ardından tam 11 yıl sonra yeniden resmi bir müsabakada forma giydi.

İLK 11'DE BAŞLADI, 2 GOLLE KAZANDILAR

İtalya Serie C B Grubu'nda oynanan Ravenna - Forli karşılaşması, Brezilyalı efsanenin yeşil sahalara dönüşüne tanıklık etti. 46 yaşındaki Ronaldinho, Ravenna formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı ve ilk 45 dakika sahada kaldı. İkinci yarının başında yerini Mattego Maggio'ya bırakan Brezilyalı yıldızın takımı, Giulio Donati ve Simone Rabbi'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 32'ye yükseltti.

''BENİ İSTERSE GERİ DÖNECEĞİM''

Devre arasında soyunma odasına giderken Sky Sports mikrofonlarına konuşan Ronaldinho, yeniden sahada olmanın heyecanını "Çok iyi ve çok mutlu hissediyorum. Zaman çok hızlı geçti. Futbol her zaman benim için böyleydi. Henüz gelecekte başka maçlarda oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Bu tamamen başkana bağlı. Beni isterse geri döneceğim. Her zaman oynamaktan zevk aldım. Eğer ihtiyacı olursa bana güvenebilir, ben buradayım." dedi.