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Zelenskiy'den Musk'a Starlink çağrısı: Tarihin doğru tarafında olun

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Zelenskiy'den Musk'a Starlink çağrısı: Tarihin doğru tarafında olun
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Starshield terminallerindeki hız kısıtlaması yüzünden önleyici İHA'ların saatte 161 kilometrede bağlantıyı kaybettiğini söyleyerek ABD'den ve Musk'ın şirketinden kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD hükümeti aracılığıyla ülkesine sağlanan askeri uydu internet hizmetinin hâlâ yavaş çalıştığını ve bunun Rus saldırılarını durdurmayı zorlaştırdığını söyledi. BBC'nin haberine göre Zelenskiy, ABD'ye ve Elon Musk'ın şirketine kısıtlamaları kaldırma çağrısı yaptı.

Zelenskiy, "Bu kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz. Kış öncesinde insanların hayatının ve Ukrayna'nın enerji altyapısının korunması doğrudan buna bağlı" dedi. Yetkililerden ABD hükümetiyle ve Musk'ın şirketiyle "olabildiğince yakın çalışmalarını" istediğini belirten Zelenskiy, "Tarihin doğru tarafında olmak önemli" ifadesini kullandı.

Sorun, Starlink'in askeri sürümü olan Starshield sisteminin hızıyla ilgili. Ukrayna cephede iletişim için normal Starlink hizmetini, hava sahasındaki füze ve İHA'ları önlemek için ise Starshield'ı kullanıyor.

Zelenskiy, cephe hattında ve işgal altındaki bölgelerde Starshield terminallerine uygulanan hız kısıtlamasının sürdüğünü söyledi. Ukrayna lideri, "Önleyici İHA'larımız saatte 161 kilometre hıza ulaşınca operatörleriyle bağlantıyı kaybediyor ve Rusya'nın jet motorlu Şahed'lerine yetişemiyor" diye yazdı.

Hız kısıtlaması ilk kez ekim ayında fark edilmiş, Musk ile ABD Başkanı Donald Trump'tan çelişkili açıklamalar gelmişti. Musk, Starshield'ı ABD hükümetinin kontrol ettiğini söyleyerek sorumluluğu hükümete yüklemiş; Trump ise sorumlu olduğunu reddederek Musk'a hizmeti "eski haline getirmesini" söylediğini açıklamıştı. Bağlantı bir hafta sonra normale döner gibi olsa da Ukrayna kısıtlamaların sürdüğünü duyurdu.

Bu arada Rusya, gece boyunca ve pazar sabahı Zaporijya, Sumi, Odessa, Jitomir ve Kirovohrad bölgelerindeki enerji altyapısını vurdu. Çernihiv bölgesindeki Mena'da bir altyapı tesisine yapılan saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya'nın Tataristan bölgesindeki Nijnekamsk kentinde bir petrokimya tesisini ve bir rafineriyi vurduğunu açıkladı.

Kaynak: BBC

BBC
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