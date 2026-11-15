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Sakarya'da yunus polislerinden nefes kesen kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheliyi koşarak yakaladılar

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Sakarya'da yunus polislerinden nefes kesen kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheliyi koşarak yakaladılar Haber Videosunu İzle
Sakarya'da yunus polislerinden nefes kesen kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheliyi koşarak yakaladılar
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Sakarya'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, Yunus timlerinin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Motosikletli polislerin trafikte sürdürdüğü kovalamacada bir memurun traktöre binerek takibe devam etmesi dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir kişi kaçmaya başladı. Yaya olarak kaçan şüphelinin peşine düşen motosikletli Yunus timleri, motosikletten inip koşarak, yoğun araç trafiğinin bulunduğu caddede takibi sürdürdü.

Kovalamaca sırasında bir Yunus polisinin traktöre binerek kaçan şahsı takip etmeye devam etmesi dikkat çekti. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle kaçış güzergâhı kapatılan şüpheli kısa süre sonra yakalandı.

POLİSLER KAÇIŞ GÜZERGÂHINI KAPATTI

Köprü kenarındaki kaldırım boyunca devam eden kovalamacada, ileride görev yapan reflektör yelekli polis memuru da kaçan şahsı fark ederek önünü kesti. Arkadan yetişen Yunus polislerinin müdahalesiyle köşeye sıkıştırılan şüpheli yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerine teslim edilirken, yaşanan kovalamaca çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Yaşananlar, bir kez daha “Türk polisinden kimse kaçamaz!” dedirtti. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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