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Microsoft'taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü

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Microsoft'taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü
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Almanya'da bir otelin yüzme havuzunda aşırı klora maruz kalan 15 kişi fenalaştı, dört kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yapılan incelemede, havuza fazla klor verilmesine neden olan teknik arızanın Microsoft Outlook'taki kesinti nedeniyle yönetime bildirilemediği ortaya çıktı. Yaşananların ardından otelin güvenlik sisteminde değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Brühl kentinde bulunan Phantasialand eğlence parkına bağlı Ling Bao Oteli'nde konaklayan misafirler, yüzme havuzuna girdikten sonra rahatsızlandı. Bazı konukların nefes almakta zorlanması üzerine sağlık ekipleri otele çağrıldı. Olayın nedeni araştırıldığında ise havuzdaki teknik sorunla Microsoft'un e-posta hizmetindeki kesinti arasında bağlantı bulundu.

HAVUZDAKİ KLOR SEVİYESİ TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞTI

Alman Bild gazetesinin haberine göre otelin havuzunda suyun kimyasal dengesini sağlayan otomatik dozaj sistemi arızalandı. Sistemin gereğinden fazla klor vermesi sonucunda havuz suyundaki kimyasal madde miktarı yükseldi. Bu sırada havuzu kullanan konuklarda solunum yollarında tahriş ve nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıktı.

15 KİŞİ FENALAŞTI

Alman kamu yayıncısı WDR'nin aktardığına göre başlangıçta 13 kişinin etkilendiği belirlenirken, daha sonra bu sayı 15'e çıktı. Dört kişi hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılanlardan birinin orta derecede, üçünün ise hafif yaralandığı bildirildi. Diğer 11 kişi olay yerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

OUTLOOK'TAKİ KESİNTİ UYARILARI ENGELLEDİ

Teknik incelemede, klor dozaj sistemindeki arızanın otel yönetimine zamanında bildirilmemesinin nedeni de belirlendi. Normal koşullarda havuzdaki klor seviyesinin yükselmesi üzerine otomatik uyarı e-postalarının gönderilmesi gerekiyordu. Ancak aynı saatlerde Microsoft Outlook hizmetinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle uyarılar yöneticilere ulaşmadı. Böylece havuzdaki tehlikeli klor seviyesinin erken fark edilmesini sağlayabilecek bildirim sistemi işlevsiz kaldı.

MICROSOFT KESİNTİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Olayın meydana geldiği 13 Kasım'da Microsoft'un Outlook, Teams ve diğer Microsoft 365 hizmetlerinde dünya genelinde erişim sorunları yaşandı. Şirket, kesintinin daha önce ağ kapasitesini artırmak amacıyla yapılan bir güncellemenin ardından ortaya çıkan teknik problemden kaynaklandığını duyurdu. Microsoft, sorunun bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin bulgu bulunmadığını da bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEĞİŞİYOR

Zehirlenmelerin ardından otelin yüzme havuzu geçici olarak kapatıldı. Havuzun suyu tamamen değiştirilerek klor seviyesi yeniden güvenli sınırlara indirildi. Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından havuz tekrar kullanıma açıldı.

Alman RTL televizyonunun 15 Kasım tarihli haberine göre Phantasialand yönetimi, benzer bir olayın yaşanmaması için uyarı sistemini yeniden düzenlemeyi planlıyor. Yeni önlemler kapsamında kritik güvenlik bildirimlerinin yalnızca e-posta üzerinden gönderilmesine dayanan uygulamanın değiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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