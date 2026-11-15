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Victor Osimhen'e dev talip

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Victor Osimhen'e dev talip
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Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, golcü arayışları kapsamında rotasını Galatasaray'a çevirdi. Fransız devinin sezon sonunda Nijeryalı oyuncu için Galatasaray'a 100 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapacağı belirtildi.

  • Paris Saint-Germain, Victor Osimhen'i transfer listesinin ilk sırasına aldı ve transferi sezon sonunda bitirmeyi hedefliyor.
  • PSG'nin, Osimhen'in bonservisi için Galatasaray'a 100 milyon Euro'nun üzerinde teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
  • Galatasaray yönetimi, Osimhen'i sezon sonuna kadar kadroda tutmayı, yaz transfer döneminde gelecek rekor teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, golcü takviyesi için rotayı Türkiye'ye çevirdi. 

İLK SIRADA OSIMHEN VAR

Fransız devinin, Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i transfer listesinin ilk sırasına aldığı öğrenildi.

TARİHİ TEKLİF MASADA

Fransız basınında yer alan iddialara göre; Teknik direktör Luis Enrique'nin raporu doğrultusunda hareket eden PSG yönetimi, transferi sezon sonunda bitirmeyi hedefliyor. PSG'nin Nijeryalı yıldızın bonservisi için Galatasaray'ın kapısını 100 milyon Euro'nun üzerinde astronomik bir teklifle çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Sarı-kırmızılı formayla hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında attığı gollerle takımını sırtlayan Osimhen, Avrupa'nın önde gelen pek çok kulübü tarafından yakından takip ediliyor. Galatasaray yönetiminin ise sezon sonuna kadar oyuncuyu kesinlikle kadroda tutmak istediği, yaz transfer döneminde gelecek rekor teklifleri ise değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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