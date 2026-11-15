Sakarya'da 2 kişi bacaklarından vuruldu, saldırganın eski eş olduğu öne sürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs, eski eşi ve yanındaki kişiyi bacaklarından silahla vurarak kaçtı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1423. Sokak'taki bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.N.D. (27) ile yanındaki E.Ç. (19) silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan 2 kişi kanlar içinde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırının B.N.D.'nin eski eşi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının da bilinçlerinin açık ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı