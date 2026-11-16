Ormanlık alana atılan koltuktan parçalanmış erkek cesedi çıktı

Avustralya'nın Sydney kentindeki Lane Cove North bölgesinde, yerleşim bölgesine yakın konumda bulunan ormanlık alandan gelen ağır koku korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Kokunun kaynağını araştırmak için bölgeye giren bir kişi, terk edilmiş koltuğun içinde insan kalıntılarıyla karşılaştı.

KÖTÜ KOKUNUN KAYNAĞINI ARARKEN BULDU

ABC News'in haberine göre olay, Avian Crescent Caddesi yakınlarında meydana geldi. Birkaç gündür çevreden gelen kötü kokudan rahatsız olan bölge sakinlerinden biri, kaynağını bulmak için ormanlık alanı kontrol etti. Yol kenarından yaklaşık 5 metre içeride bulunan eski bir koltuğu inceleyen kişi, insan cesedine ait kalıntıları fark ederek polise haber verdi. Saat 14.30 sıralarında yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

CESEDİN BAŞI, KOLLARI VE BACAKLARI YOK

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, koltuğun depolama bölmesinde bulunan kalıntıların yetişkin bir erkeğin gövdesine ait olduğu belirlendi. North Shore Polis Bölgesi Şefi Paul Devaney, cesedin başının, kollarının ve bacaklarının bulunmadığını açıkladı. Devaney, gövdenin en az birkaç gündür koltuğun içinde bulunduğunun değerlendirildiğini ancak kişinin ne zaman ve nasıl hayatını kaybettiğinin henüz bilinmediğini söyledi. Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla ceset kalıntıları, Lidcombe'daki Adli Tıp Enstitüsüne gönderildi.

KAYIP VÜCUT PARÇALARI ARANIYOR

Korkunç keşfin ardından polis, cesedin bulunamayan parçalarına ulaşabilmek için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Bölge güvenlik şeritleriyle kapatılırken arama çalışmalarına cinayet masası dedektifleri, kadavra köpeği ve polis helikopteri de katıldı. Ekipler, yoğun bitki örtüsüyle kaplı alanı ayrıntılı şekilde tararken cesedin kimliğini belirlemek amacıyla kayıp kişi kayıtları da incelemeye alındı. Yetkililer, vücudun diğer parçalarının nerede bulunduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

MAHALLE SAKİNLERİ KOKUYU ÖLÜ HAYVANDAN SANDI

Yaklaşık 30 yıldır bölgede yaşayan Rodney Campbell, çevreye yayılan ağır kokuyu kendisinin de fark ettiğini ancak ölü bir hayvandan kaynaklandığını düşündüğünü anlattı. Campbell, ormanlık alanın zaman zaman yasa dışı çöp dökmek için kullanıldığını, bu nedenle bölgede terk edilmiş eşyalara rastlamanın alışılmadık olmadığını söyledi. Çevrede yaşayanlar ise yürüyüş yapmak ve köpeklerini gezdirmek için kullandıkları alanda parçalanmış bir ceset bulunmasının kendilerini tedirgin ettiğini belirtti.

CİNAYET MASASI DEVREYE GİRDİ

Yeni Güney Galler Eyalet Polisi, olayın ardından cinayet masası dedektiflerinin de katıldığı kapsamlı bir soruşturma başlattı. Polis Şefi Devaney, cesedin bulunduğu noktada öldürüldüğüne ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığını ancak ölümün nasıl gerçekleştiğinin henüz açıklığa kavuşmadığını ifade etti. Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları ve araç kameralarının kayıtları incelenirken koltuğun ormanlık alana kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Kaynak: Haberler.com