Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak'ın Babil vilayetinin kuzeyinde bulunan Curf el-Sahr bölgesinde güvenlik ve askeri kontrolün tamamen devlet güçlerine devredilmesi için harekete geçmeye hazırlanıyor. Irak basınında hükümet ile siyasi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Zeydi'nin Curf el-Sahr'ın güvenlik sorumluluğunun tamamen hükümet güçlerine devredilmesi için Kataib Hizbullah'a (Irak Hizbullah Tugayları) gelecek hafta sonuna kadar süre verdiği bildirildi. Zeydi'nin talebin yerine getirilmemesi halinde askeri seçeneğe başvurulabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Terörle Mücadele Birimi devreye girebilir

Haberde, arabuluculuk girişimlerinin sonuçsuz kalması durumunda Zeydi'nin önümüzdeki günlerde bölgenin kontrolünü sağlamak amacıyla Irak Terörle Mücadele Birimi'ne bağlı özel birlikleri görevlendirmeyi planladığı öne sürüldü. Zeydi'nin arabuluculara, hükümetin uygulayacağı tedbirlere karşı çıkan tarafların terörle mücadele yasası hükümleri de dahil olmak üzere hukuk çerçevesinde işlemlere tabi tutulacağını bildirdiği aktarıldı. Başbakanın planlanan operasyon için yargı kurumlarından tam destek aldığı vurgulanırken, arabulucuların ise Kataib Hizbullah ile muhtemel bir çatışmanın kontrolden çıkmasından endişe ederek askeri müdahale seçeneğinden vazgeçilmesi için çaba gösterdiği belirtildi.

Petrol kaçakçılığı soruşturması gerilimi artırdı

Zeydi'nin müdahale seçeneğinde ısrarcı olmasının nedenleri arasında Curf el-Sahr'dan petrol ve petrol ürünlerinin kaçakçılığına ilişkin hükümet komisyonunun hazırladığı rapor ile komisyonun soruşturmasını tamamlamak üzere bölgedeki bazı noktalara girişinin engellenmesinin bulunduğu kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından bölgede federal polis güçlerinin konuşlandırılması ve giriş-çıkış noktalarındaki denetimlerin sıkılaştırılması yönünde talimat verildiği bildirildi. Yeni planın dış kontrol noktalarının güçlendirilmesinin yanı sıra, Terörle Mücadele Birimi'nin de bölgenin tamamında kontrol sağlanması sürecine katılmasını öngördüğü ifade edildi.

Dokuz üst düzey yetkili görevden alındı

Irak Başbakanı Zeydi, dün Curf el-Sahr'dan petrol kaçakçılığı iddialarını inceleyen komisyonun raporunu teslim almasının ardından kaçakçılığa karıştığı belirtilen kişilerin yargıya sevk edilmesine karar verdi. Yasa dışı petrol kaçakçılığı ve akaryakıt rafinerilerine yönelik soruşturma kapsamında aralarında vilayet emniyet müdürlüğü, istihbarat, ulusal güvenlik, Haşdi Şabi, Enerji polisi ve petrol boru hatları şirketi yetkililerinin de bulunduğu 9 üst düzey yetkili görevden ihraç edildi. Bu adımlardan önce askeri ve güvenlik birliklerinin en üst alarm seviyesi olan "C" durumuna geçirildiği ve Curf el-Sahr yönünde askeri hareketlilik yaşandığı kaydedildi.

Curf el-Nasr olarak da bilinen bölge, yıllardır Kataib Hizbullah ve bazı silahlı grupların nüfuzu altında bulunuyor. Bölgedeki güvenlik kontrolü meselesi, petrol kaçakçılığı iddialarının gündeme gelmesi ve hükümet güçlerinin bölgeye giriş yetkileri konusundaki anlaşmazlıkların ardından yeniden tartışma konusu oldu.

Zeydi, Haşdi Şabi ve Koordinasyon Çerçevesi yetkilileriyle görüştü

Irak basınında yer alan haberlerde, son günlerde Zeydi ile Şii Koordinasyon Çerçevesi ve Haşdi Şabi yöneticileri arasında krizin çözülmesi ve askeri çatışmanın önlenmesi amacıyla telefon görüşmeleri ve toplantılar gerçekleştirildiği aktarıldı. Görüşmelere Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi el-Amiri, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Feyyaz ve Komisyon Genelkurmay Başkanı Ebu Fadak lakaplı Abdülaziz el-Muhammedavi'nin de katıldığı belirtildi.

(AFB-CC-D)

15.11.2026 20:38:35 TSI

NNNN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı