İspanya, Kanarya Adaları'nda göçmen akını nedeniyle OHAL ilan etti: 2 günde binlerce kişi geldi

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İspanya'nın Kanarya Adaları, Batı Afrika kıyılarından gelen düzensiz göçmenlerin yoğun akınıyla karşı karşıya kaldı. Hafta sonunda 22 tekneyle 2 bin 331 kişi adalara ulaşırken, yalnızca 14 Kasım Cumartesi günü kaydedilen bin 488 kişilik giriş, 2020'den bu yana en yüksek günlük rakam oldu. İspanya hükümeti, artan göç baskısı nedeniyle bölgede göç acil durumu ilan ederek ek kaynak ayırdı.

İspanya'nın turizm merkezlerinden Kanarya Adaları'nda göç hareketliliği yeniden hız kazandı. Batı Afrika kıyılarından küçük ve ahşap teknelerle Atlas Okyanusu'nu aşmaya çalışan binlerce kişi, hafta sonu adalara ulaştı.

Euronews'in aktardığı verilere göre, 14-15 Kasım tarihlerinde toplam 22 tekneyle 2 bin 331 kişi Kanarya Adaları'na geldi. Cumartesi günü kaydedilen bin 488 kişilik giriş, 7 Kasım 2020'deki bin 461 kişilik önceki günlük rekoru geride bıraktı.

EL HİERRO ADASI'NA 2 GÜNDE BİNLERCE KİŞİ ULAŞTI

Göçmen akınının en yoğun yaşandığı noktalardan biri, yaklaşık 12 bin nüfuslu El Hierro Adası oldu.

14 Kasım Cumartesi günü 12 büyük ahşap tekneyle bin 235 kişi El Hierro'ya ulaştı. Gran Canaria'da bir teknedeki 203 kişi, Tenerife'de ise 50 kişi daha tespit edildi. Cuma günü de sekiz tekneyle 843 kişi adalara gelmişti.

Cumartesi günü adalara ulaşanlar arasında 108 kadın ve 167 çocuğun bulunduğu bildirildi.

İSPANYA HÜKÜMETİ GÖÇ ACİL DURUMU İLAN ETTİ

Artan göç hareketliliği üzerine İspanya hükümeti, 10 Kasım'da Kanarya Adaları için göç acil durumu ilan etti. Madrid yönetimi, kabul merkezlerinin kapasitesini artırmak ve göçmenlerin adalar arasında ya da İspanya ana karasına naklini sağlamak amacıyla 15,18 milyon avroluk ek kaynak ayırdı.

Kızılhaç'ın sağlık ve ilk müdahale hizmetlerini güçlendirmek için de 1 milyon avroluk ek destek kararlaştırıldı. Ayrıca bölgedeki deniz kurtarma kapasitesini artırmak üzere Guardamar Calíope adlı kurtarma gemisinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

“KANARYA ADALARI BU YÜKÜ TEK BAŞINA TAŞIYAMAZ”

Kanarya Adaları Bölgesel Yönetim Başkanı Fernando Clavijo, göç hareketliliğinin yerel kaynaklar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirterek İspanya hükümeti ve Avrupa'dan acil destek istedi.

Clavijo, adaların bu süreci tek başına yönetemeyeceğini vurgulayarak merkezi hükümetin ve Avrupa'nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

El Hierro Ada Konseyi de son beş haftada 8 binden fazla kişinin adaya ulaşmasının ardından sosyal acil durum ilan etmişti.

2026'DA 13 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN KANARYA ADALARI'NA ULAŞTI

İspanya İçişleri Bakanlığının 31 Ekim'e kadar olan verilerine göre, 2026'nın ilk 10 ayında deniz yoluyla Kanarya Adaları'na 13 bin 327 kişi ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 14 bin 99 olarak kaydedilmişti.

Ancak kasım ayında yaşanan yoğunluk, bölgede göç baskısını yeniden artırdı. Batı Afrika ile Kanarya Adaları arasındaki Atlas Okyanusu geçişi, uzun mesafesi ve deniz koşulları nedeniyle dünyanın en tehlikeli göç rotalarından biri olarak gösteriliyor. Bazı yolculukların günler, hatta haftalar sürdüğü belirtiliyor.

CEUTA KRİZİNİN ARDINDAN YENİ GÖÇ DALGASI

Kanarya Adaları'ndaki gelişmeler, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da temmuz ayında yaşanan kitlesel sınır geçişlerini de yeniden gündeme getirdi. Fas'tan Ceuta'ya iki gün içinde on binlerce kişi geçmiş, olayda 140'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Geçiş yapanların büyük bölümü sonraki günlerde bölgeden ayrılırken, binlerce kişinin Ceuta'da kaldığı tahmin ediliyor. Kanarya Adaları'ndaki son hareketlilik ise İspanya'nın göç yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı.