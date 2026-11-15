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U14 maçında futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı

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U14 maçında futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı
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Sivas’ta U14 Ligi müsabakasında saha kenarında bir futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı.

Sivas’ta U14 Ligi'nde mücadele eden Altınayspor ile Yerlikayaspor arasındaki müsabakaya gölge düştü. 

BABA VE ANTRENÖR ARASINDA KAVGA

Spor Vadisi’nde oynanan maçın ilk yarı düdüğüyle birlikte saha kenarı karıştı. Bir genç futbolcunun babası ile antrenör arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. 

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahale etmesiyle taraflar yatıştırıldı.  Kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Avşar:

X Kuşağı yine formunda .. Çok güzel örnek olmuşlar çocuklara ..

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