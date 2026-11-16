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Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

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Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, boş arazide vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BOŞ ARAZİDE BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Gırnavas Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen 17 yaşındaki Barış Ş., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Kaynak: AA
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