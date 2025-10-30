Haberler

Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Güncelleme:
Samsun'un Ladik ilçesine Kaymakam vekili olarak Tuğçe Orhan atandı. Sosyal medyada Orhan, dış görünüşü nedeniyle gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Orhan'ı 'Cindy Bebek' isimli kız çocuklar için yapılan dünyaca ünlü oyuncak bebeğe benzetti. Peki kimdir bu Türkiye'nin konuştuğu Tuğçe Kaymakam? Detaylar haberimizde...

  • Kaymakam Tuğçe Orhan, Samsun'un Ladik ilçesinde yeni görevine başladı.
  • Tuğçe Orhan, 1995 doğumlu olup Türkiye'nin en genç kaymakamlarından biridir.
  • Tuğçe Orhan'ın sosyal medya hesabında MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için bir paylaşım yapıldığı iddia edildi.

Bolu'nun Seben ilçesindeki görevini tamamlayan Kaymakam Tuğçe Orhan, Samsun'un Ladik ilçesinde yeni görevine başladı. 1995 doğumlu Orhan, genç yaşına rağmen kamu yönetimindeki başarısıyla dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kararnameyle Ladik Kaymakamlığına atanan Tuğçe Orhan, göreve resmen başladı. Göreve başlamasının ardından sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşılırken, Orhan'ın genç yaşta elde ettiği başarı kısa sürede gündem oldu.

GENÇ YAŞTA BAŞARILI BİR KARİYER

1995 yılında Elazığ'da doğan Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, 2021 yılında "Elazığ Kaymakam Adayı" olarak göreve başladı.

Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ KAYMAKAMLARINDAN BİRİ

Orhan, mesleki stajlarını Elazığ Valiliği, Düzce Akçakoca ve Ankara Gölbaşı Kaymakamlıklarında tamamladı. Ayrıca İngiltere'nin Londra kentinde 8 ay süreyle dil eğitimi alarak Birleşik Krallık'ın idari sistemi üzerine incelemelerde bulundu. Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekili olarak görev yapan Orhan, Ladik'e atanarak Türkiye'nin en genç kaymakamlarından biri oldu.

Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

PAYLAŞIMIYLA RENGİNİ BELLİ ETMİŞ

Kaymakam Orhan'a ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabında, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için yapılan paylaşım da dikkat çekti. Paylaşımın Orhan'a ait olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte fotoğraflarla Türkiye'nin konuştuğu kaymakam;

Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Torpilsiz bu ülkede nefes alamazsın, ne kaymakamlığı ne hakimliği ne savcılığı.. öyle makamlara gariban birini getirmezler, velevkin liyakatli olsa bile..

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Samsun’da akpli veya mhpli olmazsan Kaymakam olamazsın zaten orada dinci çok

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih ERDEM:

Samsunlular dinci yani dindar ise siz dinsiz misiniz?

yanıt25
yanıt11
Haber YorumlarıCaner:

Sen hangi dinsiz gruptansın?

yanıt22
yanıt12
Haber Yorumlarıyusufergul2020:

dinci ne demek siz dinsiz misiniz

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıTarık serefli:

dinci olması laik kafir olmasından çok daha iyi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıŞahin:

bende gecen sene bayram namazı kıldım ben de dinciyimm ben niye bişi olamadım

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

HANIM EFENDİYİ RAHAT BIRAKINDA İŞİNİ YAPSIN HEMEN SİYASETİN İÇİNE ÇEKMEYE UĞRAŞMAYIN HER VATANDAŞ GİBİ ONUNDA BİR SİYASİ GÖRÜŞÜ OLMASI GAYET NORMALDİR...

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

cok dogru neci olursa olsun görevini layıkıyla yaptıktan sonra bir devlet görevlisi başarılar diliyorum

yanıt0
yanıt0
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
