Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Bolu'nun Seben ilçesindeki görevini tamamlayan Kaymakam Tuğçe Orhan, Samsun'un Ladik ilçesinde yeni görevine başladı. 1995 doğumlu Orhan, genç yaşına rağmen kamu yönetimindeki başarısıyla dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kararnameyle Ladik Kaymakamlığına atanan Tuğçe Orhan, göreve resmen başladı. Göreve başlamasının ardından sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşılırken, Orhan'ın genç yaşta elde ettiği başarı kısa sürede gündem oldu.

GENÇ YAŞTA BAŞARILI BİR KARİYER

1995 yılında Elazığ'da doğan Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, 2021 yılında "Elazığ Kaymakam Adayı" olarak göreve başladı.

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ KAYMAKAMLARINDAN BİRİ

Orhan, mesleki stajlarını Elazığ Valiliği, Düzce Akçakoca ve Ankara Gölbaşı Kaymakamlıklarında tamamladı. Ayrıca İngiltere'nin Londra kentinde 8 ay süreyle dil eğitimi alarak Birleşik Krallık'ın idari sistemi üzerine incelemelerde bulundu. Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekili olarak görev yapan Orhan, Ladik'e atanarak Türkiye'nin en genç kaymakamlarından biri oldu.

PAYLAŞIMIYLA RENGİNİ BELLİ ETMİŞ

Kaymakam Orhan'a ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabında, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için yapılan paylaşım da dikkat çekti. Paylaşımın Orhan'a ait olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte fotoğraflarla Türkiye'nin konuştuğu kaymakam;