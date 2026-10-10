Haberler

Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım Haber Videosunu İzle
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su Atacan, üniversite eğitimi için gittiği Londra'daki oyunculuk okulunun katı kurallarına isyan etti. Bir video yayınlayan Atacan; siyah giyinme zorunluluğundan takı, telefon ve tırnak yasağına kadar uygulanan kısıtlamalardan şikayet etti.

Ünlü çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su Atacan, yükseköğrenim hayatı için İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti. Oyunculuk eğitimi almak üzere yurt dışına giden Su Atacan’ı yeni hayatının ilk günlerinde anne ve babası da yalnız bırakmadı.

TAKIDAN RENKLİ KIYAFETE HER ŞEY YASAK

Londra’daki yeni okuluna başlayan Su Atacan, kurumun uyguladığı katı kurallara ilişkin çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Okulun kılık kıyafet ve disiplin kurallarından duyduğu huzursuzluğu dile getiren Atacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İsyanlardayım. Okulda takı takmak komple yasak. Sadece siyah renkte giyinebiliyoruz, başka renk yasak. Telefon yasak, tırnak yasak."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Acun Ilıcalı'dan İngiltere'de Türk tenor sürprizi

Sürprizlere doyamıyor! Bu sefer yaptığını görenler şaşkına dönecek
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor

Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (51)

Haber YorumlarıEnis Demirağ:

Hani bizde de aynısı uygulansa ne kadar iyi olur helal olsun Londra'ya

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuna genç:

bizde aynısı olsa Pınar milleti kışkırtır

yanıt109
yanıt1
Haber YorumlarıEmre emre:

Bu yasak türkiyede olsa herkes eleştirirdi ama dimi

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

O okul ingilterenin imam hatibi.. rahibe yetişir. Manastır gibi düşün. Bizdeki karşılığı imame hatip.

yanıt17
yanıt39
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Vardi.. kaldirdilar..ögrencilwrin tektip giyinmesi saclarin dizenli olmasi tirnaklar kisa..vs..vardi uzgunum akp kaldirdi...tekrardan acilen önlük gelmelidir

yanıt12
yanıt12
Haber YorumlarıAhmet İPTAŞ:

ÇÜNKÜ DERTLERİ ÜLKEYLE ÜSTAD ,AMA KONU İNGİLTERE,LONDRA İSE PINARDAN SES ÇIKMAZ.

yanıt49
yanıt4
Haber YorumlarıSelami Karagülle:

Alkurt Asena Fransa ve İngilterenin misyoner okullarında Çocuklara giydirmiş olduğu siyah önluk beyaz yakalık lı Kıyafetin Türkiye’de kaldırılmasından neden rahatsız oldun

yanıt10
yanıt2
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Selami, kara gülle....Toplumumuz henüz sosyo kültürel düzeyde değil, sen Nike giyerken öteki kara lastik....uyuyor mu, sen neden aptalca sorularda kaliyorsun, tuzun kuru herhalde kendin düşün, yok fransizmis, bizene fransizdan...Bize acil önlük lazım....

yanıt0
yanıt2

Tüm 51 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı

Dünyanın gözü bu savaşta! Havalimanında peş peşe patlamalar
Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 45 dakikada yıktı

Galatasaray'ın ardından Samsunspor'a da fark attılar
Selçuk Şahin esti gürledi: Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim

Maç sonunda esti gürledi: Bu kadar kötü niyetli bir hakem...
Yaşlı adama motorlu testereyle korku dolu anlar yaşattı

Yaşlı adama yaptığına bakın! Sonrası daha da beter
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi

AK Parti'ye mi katılıyor? Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt
Ederson kalesini yine gole kapattı

Yaptıklarına akıl sır erdirilemiyor
İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici

Osimhen için atılan manşet olay yaratır
Nihat Kahveci'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia

Nihat Kahveci'den Rafael Leao için flaş iddia
20 yıllık sır perdesi kalktı: 'Kayıp' dedikleri babalarını öldürüp tarlaya gömmüşler

'Kayıp' dedikleri babalarının kemikleri tarladan çıktı