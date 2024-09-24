Arveles, ağrı kesici ve ateş düşürücü özellikleri nedeniyle genellikle ateşli hastalıkların tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. İlaç, genellikle ağrıyı hafifletmek, ateşi düşürmek ve iltihabı azaltmak için reçete edilir. Arveles ateş düşürür mü?

ARVELES ATEŞ DÜŞÜRÜR MÜ?

Arveles prospektüsünde şu detaylar yer almaktadır: