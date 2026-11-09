Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı Haber Videosunu İzle
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli, canlı yayında yaptığı hareketle tepki çekti. Tottenham'ın ezeli rakibi Arsenal'in formasını bir iddiayı kaybettiği için giymek zorunda kalan 30 yaşındaki futbolcu, bu kez aynı formayı kameralar karşısında ateşe verdi. Alli'nin hareketi futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu.

  • Dele Alli, iShowSpeed ile girdiği iddiayı kaybedince Arsenal forması giydi ve bu fotoğrafı paylaştı.
  • Dele Alli, giymek zorunda kaldığı Arsenal formasını canlı yayında ateşe verdi ve yanan formanın fotoğrafını yayımladı.
  • Dele Alli, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giydi.

İngiliz futbolcu Dele Alli, futbol sahalarından uzak kaldığı dönemde yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kariyerinde Tottenham ve Beşiktaş gibi takımlarda görev yapan yıldız isim, bu kez eski kulübünün ezeli rakibi Arsenal'in formasını yakmasıyla konuşuluyor. Olayın arkasından ise ünlü yayıncı iShowSpeed ile girdiği bir iddia çıktı.

İDDİAYI KAYBETTİ, ARSENAL FORMASINI GİYDİ

Twitch üzerinden yayınlar yapan Dele Alli, daha önce YouTuber ve yayıncı iShowSpeed ile bir iddiaya girdi. İddiaya göre kaybeden taraf Arsenal forması giyecekti. İddiayı kaybeden Alli, sözünü tutarak Arsenal formasını giydi ve bu haliyle fotoğraf çektirdi.

Tottenham geçmişi nedeniyle Arsenal forması giymesi dikkat çeken İngiliz futbolcu, fotoğrafına "Özür dilerim Spurs taraftarları, ama iddia iddiadır" notunu ekledi. Ancak bu hareketi bazı futbolseverlerin tepkisini çekti.

CANLI YAYINDA FORMAYI ATEŞE VERDİ

Gelen tepkilerin ardından Dele Alli, bu kez çok daha dikkat çekici bir harekete imza attı. İngiliz futbolcu, iddiayı kaybettiği için giymek zorunda kaldığı Arsenal formasını canlı yayın sırasında ateşe verdi.

Yanında yangın söndürücü de bulunduran Alli, formayı yaktığı anları izleyicilere gösterdi. Daha sonra ise yanarak parçalanan formanın fotoğrafını yayımladı. İngiliz futbolcunun bu hareketi de tepkiyle karşılandı.

TOTTENHAM VE BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ

Kariyerinin önemli bölümünü Tottenham'da geçiren Dele Alli, Londra ekibinde oynadığı yıllarda Arsenal ile birçok kez karşı karşıya gelmişti. İki kulüp arasındaki köklü rekabet nedeniyle Alli'nin Arsenal formasını önce giymesi, ardından yakması dikkat çekti.

İngiliz futbolcu, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması da giymiş ancak siyah-beyazlı ekipte beklenen performansı sergileyememişti.

Kaynak: Haberler.com
İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı

Görüntü İsrail'den! Gece yarısı gizemli uçuş
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında

Fabrikada şiddetli patlama! Maalesef bilanço ağırlaşıyor

Babasının 'Her şeyini kaybedersin' dediği işe girdi, paraya para demiyor

Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi

Çorum-Fener maçını izleyen Galatasaray taraftarı saydırmaya başladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü

Ne altın ne dolar! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı47

Malum koruma ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Dünyanın kilitlendiği zirve bugün başlıyor
Meksika'da 'R2' lakaplı kartel lideri 19 adamıyla birlikte böyle yakalandı

Ülkeye korku salan "R2"nin sonu ibretlik oldu
Çin'de yüksek katlı bina alevlere teslim oldu! 14 kişi hayatını kaybetti

Alevler binayı sardı, bilanço yürek dağladı
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

Dün geceye damga vuran kare!