Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı

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Galatasaray'da istediği performansı ortaya koyamayan ve sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak Rapid Wien'e dönen Yusuf Demir, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Türkiye'deki döneminde beklentilerin uzağında kalan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, eski takımına dönüşünün ardından gösterdiği performansla yeniden milli takım kadrosuna girmeyi başardı.