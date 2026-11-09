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Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü

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Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Çorum deplasmanında ortaya çıkan görüntüsü dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin U19 takımının maçını tribünde tek başına takip eden Yıldırım'ın düşünceli hali, taraftarlar arasında üzüntüyle karşılandı. Tecrübeli başkanın o anları, karşılaşmanın önüne geçti.

  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çorum deplasmanında U19 takımının 1-0 kazandığı maçı tribünde tek başına izledi.
  • Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında Fenerbahçe, Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood ikişer, Oğuz Aydın bir gol attı; takım lider Galatasaray ile puan farkını 9'a indirdi.

Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde oynanan U19 maçında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. İki kulübün genç takımlarının karşı karşıya geldiği ve sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da tribünden takip etti. Ancak Yıldırım'ın karşılaşmayı tek başına izlediği anlar, maçın sonucundan daha fazla dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM'IN O HALİ TARAFTARLARI ÜZDÜ

Tribünde tek başına oturan ve düşünceli olduğu görülen Aziz Yıldırım'ın görüntüsü, bazı Fenerbahçe taraftarlarını duygulandırdı. Yıldırım'ın sessizce karşılaşmayı takip ettiği anlar dikkat çekerken, sarı-lacivertli kulübün başkanının bu görüntüsü üzerine üzüntü içeren yorumlar yapıldığı belirtildi.

GENÇ FUTBOLCULARI YALNIZ BIRAKMADI

Aziz Yıldırım, Çorum deplasmanında yalnızca A takımın karşılaşmasını değil, U19 takımının mücadelesini de yerinden takip etti. Genç futbolcuların 1-0'lık galibiyetine tribünden tanıklık eden Yıldırım, maçın ardından Fenerbahçe'nin Süper Lig karşılaşmasını izlemek üzere Çorum Şehir Stadı'na geçti.

FENERBAHÇE ÇORUM'DAN 5 GOLLE DÖNDÜ

Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ederek yeni döneme farklı bir galibiyetle başladı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood ikişer gol atarken, Oğuz Aydın da bir kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısezgin_duman:

yaşlı 70 yaşında bu yasda üzüntü kaldıramaz

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