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Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi

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Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi Haber Videosunu İzle
Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi
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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlikte yaptığı savunmanın dikkat çeken bir bölümü ortaya çıktı. İki çocuk annesi olduğunu belirten Kaya, çocuklarından birinin yakın zamanda açık kalp ameliyatı geçirdiğini söyleyerek serbest bırakılmasını istediği ortaya çıktı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hakimlikteki savunmasında suçlamaları kabul etmedi.
  • Kaya, iki çocuğundan birinin yakın tarihte açık kalp ameliyatı geçirdiğini ve küçük bir kızı olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti.
  • Hakimlik, hisse işlem verileri, Sermaye Piyasası Kurulu raporu ve Tera Grubu yöneticileriyle irtibatına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesindeki ailevi durumuna ilişkin sözleri dikkat çekti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kaya, savunmasının sonunda çocuklarının durumunu anlatarak tutuksuz yargılanmayı talep etti.

"ÇOCUĞUM AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİRDİ"

İki çocuğu bulunduğunu belirten Kaya, çocuklarından birinin kısa süre önce açık kalp ameliyatı geçirdiğini söyledi. Küçük bir kızının da olduğunu dile getiren eski bakan, ailevi durumunun dikkate alınmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Benim 2 çocuğum vardır. Biri yakın tarihte açık kalp ameliyatı olmuştur, küçük bir kızım vardır. Serbest bırakılmamı talep ederim."

SUÇLAMALARI REDDETTİ, TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Kaya, hakimlikteki savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek suçsuz olduğunu savundu. Tera Grubu yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptığı iddialarını da reddeden Kaya, borsa yatırımlarına ilişkin işlemlerini anlattı.

Ancak hakimlik, dosyadaki hisse işlem verileri, Sermaye Piyasası Kurulu raporu ve Tera Grubu yöneticileriyle irtibatına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna hükmetti. Delillerin henüz tamamının toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Kaya'nın tutuklanmasına karar verildi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıyunus deniz:

hiç demiyor serbest kalırsam partim zarar görür diye..

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Haber Yorumlarısanalkabus636:

Hayla parti diyorlar ya

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Haber YorumlarıKerem saygılı:

fon hisselerinden batan arkadaşım intihar etti geri getirebilecek misin

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Haber YorumlarıSEZAİ KUŞ:

Çocuk için ev hapsi verilebilirdi.

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Haber YorumlarıZüleyha Akçiçekk2k221:

benim kızım atipik otizm kendisinin eşi esnaf hastanesinde sağlık kurulunda doktordu kendisinin uslubu ve davranışları beni o gün o kadar derinden etkilemiştiki o an ki durumu şuan bu haberi okuyunca sanki tekrar yaşadım sizin evlatlarınız evlat bizimkiler ne çocuğuma ismini sorup otizm bu çocuk dedi ve bende bunun üzerine değerlendirme böylemi oluyor hocam evet bu kurulun başkanı benim bende itiraz edeceğim dediğimde bana vermiyorum raporu dedi raporu almak durumundaydım çocuğum eğitim almayacaktı alıp itiraz etmek durumunda kaldım ve kendisini allaha havale etmiştim o gün ilahi adalet er yada geç tecelli ediyor rabbimin adaleti şaşmadı dr ilyas kaya bey

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Haber YorumlarıZüleyha Akçiçekk2k221:

benim kızım atipik otizm kendisinin eşi esnaf hastanesinde sağlık kurulunda doktordu kendisinin uslubu ve davranışları beni o gün o kadar derinden etkilemiştiki o an ki durumu şuan bu haberi okuyunca sanki tekrar yaşadım sizin evlatlarınız evlat bizimkiler ne çocuğuma ismini sorup otizm bu çocuk dedi ve bende bunun üzerine değerlendirme böylemi oluyor hocam evet bu kurulun başkanı benim bende itiraz edeceğim dediğimde bana vermiyorum raporu dedi raporu almak durumundaydım çocuğum eğitim almayacaktı alıp itiraz etmek durumunda kaldım ve kendisini allaha havale etmiştim o gün ilahi adalet er yada geç tecelli ediyor rabbimin adaleti şaşmadı dr ilyas kaya bey

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