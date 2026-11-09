İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar

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İsrail'in geliştirdiği yeni silahlı insansız hava aracı Fire Storm 250, savaş teknolojilerinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Israel Aerospace Industries (IAI) ve SIG Sauer iş birliğiyle geliştirildiği belirtilen drone, hedefleri havadan tespit ederek makineli tüfekle ateş açabilecek şekilde tasarlandı. Sistemin özellikle kara birliklerine havadan ateş desteği sağlamak amacıyla kullanılabileceği ifade ediliyor.

GÖKYÜZÜNDEN MAKİNELİ TÜFEKLE ATEŞ AÇABİLİYOR

Fire Storm 250, üzerindeki kamera sistemi sayesinde bulunduğu bölgeyi gözlemleyebiliyor ve hedeflerin belirlenmesine yardımcı olabiliyor. Havada sabit konumda kalabilen araç, makineli tüfeğiyle yukarıdan ateş açabiliyor.

Yaklaşık 200 mermi taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilen sistemin, 3 saate kadar havada görev yapabilecek şekilde tasarlandığı aktarılıyor. Böylece yerdeki askerlerin doğrudan ilerlemesine gerek kalmadan belirli noktalara havadan ateş desteği sağlanması hedefleniyor.

PİSTE İHTİYAÇ DUYMUYOR

Yeni drone'un dikkat çeken özelliklerinden biri de dikey kalkış ve iniş yapabilmesi. Pist gerektirmeyen sistem, farklı arazi koşullarında kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Sahada doğrudan yakıt ikmali yapılabilmesi de aracın operasyonel kullanımını kolaylaştıran özellikler arasında gösteriliyor.

ATEŞ ETME KARARINI İNSAN VERİYOR

Fire Storm 250'nin hedef tespitinde kamera sisteminden yararlanmasına rağmen kendi başına ateş açma kararı veremediği belirtiliyor. Silahın kullanılabilmesi için bir insan operatörün onayı gerekiyor.

Ancak ateşleme kararında insan kontrolünün bulunması, bu tür sistemlerin kullanımına ilişkin bütün endişeleri ortadan kaldırmıyor. Özellikle yerleşim bölgelerinde hedeflerin doğru tespit edilmesi, sivillerin korunması ve olası hatalarda sorumluluğun belirlenmesi kritik önem taşıyor.

SAVAŞ ALANINDA ÖLÜMCÜL GÜCÜ ARTIRABİLİR

Silahlı drone teknolojisinin yaygınlaşması, askerlerin doğrudan çatışma bölgesine girmeden hedeflere saldırabilmesine imkan tanıyor. Fire Storm 250 gibi sistemler de makineli tüfek ateşini havadan yönlendirerek savaş alanındaki ateş gücünü artırmayı amaçlıyor.

Bu durum, özellikle sivillerin bulunduğu bölgelerde yeni riskleri beraberinde getirebilir. Havadan sürekli gözetleme ve ateş açma kapasitesinin artması, çatışmaların daha geniş alanlara yayılması ve ölümcül güç kullanımının kolaylaşması ihtimalini gündeme getiriyor.