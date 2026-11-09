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Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam

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Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), haziran ayında kayyum olarak atandığı Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'ne ait 3 şirketi satışa çıkardı. Hatay ve Giresun'daki tesisleri kapsayan satış için 3 milyar 210 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, ihalenin 9 Aralık 2026'da yapılacağı açıklandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum olarak yönetimini devraldığı şirketlere ait varlıkların satışı için yeni bir ihale süreci başlattı. Hatay'ın Dörtyol ve Giresun'un Tirebolu ilçelerinde faaliyet gösteren LPG depolama tesislerini kapsayan ticari ve iktisadi bütünlük, milyarlarca liralık bedelle satışa sunuldu.

3 ŞİRKETİN VARLIKLARI SATIŞA ÇIKARILDI

Satış kapsamına TMSF'nin kayyum olarak atandığı Pet Gaz AŞ, Dörtyol Petgaz Terminal AŞ ve Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret AŞ'ye ait LPG depolama faaliyetleriyle bağlantılı mal, hak ve varlıklar alındı.

Söz konusu varlıklar, "Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında tek bir ihale kapsamında satışa çıkarıldı.

SATIŞ BEDELİ 3,2 MİLYAR TL

TMSF tarafından belirlenen muhammen bedel 3 milyar 210 milyon TL oldu. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların ise 321 milyon TL teminat sunması gerekecek.

Satış işlemi, kapalı zarfla teklif alınması ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

İHALE 9 ARALIK'TA YAPILACAK

Hatay ve Giresun'daki LPG depolama tesislerini kapsayan ticari ve iktisadi bütünlüğün ihalesi 9 Aralık 2026 tarihinde düzenlenecek.

TMSF, söz konusu şirketlere haziran ayında kayyum olarak atanmıştı. Yeni ihale kararıyla birlikte şirketlerin LPG depolama faaliyetlerine özgülenmiş varlıkları için satış süreci başlatılmış oldu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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