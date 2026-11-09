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Şafak Sezer'den Bülent Ersoy itirafı: Makyöz bırakıp kaçtı!

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Şafak Sezer'den Bülent Ersoy itirafı: Makyöz bırakıp kaçtı!
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Şafak Sezer, Kutsal Damacana 5: Zombi filminde birlikte rol aldığı Bülent Ersoy hakkında şaşırtan bir set anısını anlattı. Diva'nın normal makyajının 10 saate kadar sürdüğünü belirten ünlü komedyen, makyözün işi bırakıp gittiğini söyledi. Ersoy'un zombi makyajının ise yalnızca 15 dakikada tamamlandığını açıklayan Sezer'in sözleri dikkat çekti.

  • Şafak Sezer, Kutsal Damacana 5: Zombi filminde rol arkadaşı Bülent Ersoy'un normal makyajının yaklaşık 8,5-10 saat sürdüğünü söyledi.
  • Sezer, Ersoy'un sete gelmesinin ardından makyözün işi bırakıp gittiğini açıkladı.
  • Ersoy'un filmdeki zombi makyajı yalnızca 15 dakikada tamamlandı.

Ünlü komedyen Şafak Sezer, Kutsal Damacana 5: Zombi filminde birlikte rol aldığı Bülent Ersoy'un set maceralarını anlattı. Diva'nın makyajının yaklaşık 8,5-10 saat sürdüğünü söyleyen Sezer, makyözün çekimler sırasında işi bırakıp gittiğini açıkladı. Ersoy'un filmdeki zombi makyajının ise yalnızca 15 dakikada tamamlandığını belirtti.

BÜLENT ERSOY'UN MAKYAJI SAATLER SÜRMÜŞ

Komedi filmleriyle tanınan Şafak Sezer, Kutsal Damacana 5: Zombi filmindeki rol arkadaşı Bülent Ersoy hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çekimler sırasında yaşadıkları eğlenceli olayları anlatan Sezer, Diva'nın makyaj hazırlığının beklenenden çok daha uzun sürdüğünü söyledi.

Ünlü oyuncu, "Bülent Ersoy'un normal makyajı yaklaşık 8,5-10 saat sürdü. Bizim sete geldiğinde makyöz bırakıp gitti." sözleriyle yaşananları anlattı.

ZOMBİ MAKYAJI 15 DAKİKADA TAMAMLANDI

Sezer'in anlattığına göre Bülent Ersoy'un normal makyajı saatler sürerken filmdeki zombi görünümünün hazırlanması oldukça kısa sürdü. Çekim ekibinin pratik bir çözüm bulduğunu belirten komedyen, aradaki zaman farkını esprili bir dille aktardı.

Şafak Sezer, "En son bizimkiler yüzünü karalıyordu; zombi makyajı 15 dakikada bitti." ifadelerini kullandı.

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