Elazığ'da 16 yaşındaki oğlunun bıçakladığı baba hastanede kurtarılamadı

Elazığ'da 16 yaşındaki oğlunun bıçakladığı baba hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da dün gece Abdullahpaşa Mahallesi'nde çıkan tartışmada 39 yaşındaki şahıs, 16 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklandı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; çocuk gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen Yücel B. (39), evde çıkan tartışmada eşine şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada oğlu 16 yaşındaki oğlu U.E.B. araya girmek istedi. Burada çıkan tartışmada U.E.B., babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.