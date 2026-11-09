Elazığ'da 16 yaşındaki oğlunun bıçakladığı baba hastanede kurtarılamadı

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Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen Yücel B. (39), evde çıkan tartışmada eşine şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada oğlu 16 yaşındaki oğlu U.E.B. araya girmek istedi. Burada çıkan tartışmada U.E.B., babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı