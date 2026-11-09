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İzmir'de minibüs şoförü yolcunun valizini koyarken durakta vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada

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İzmir'de minibüs şoförü yolcunun valizini koyarken durakta vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada
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İzmir'in Tire ilçesinde 60 yaşındaki minibüs şoförü Deniz Fakı, yolcunun valizini bagaja koymak için indiği Tire Devlet Hastanesi durağında, alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen H.Ş.'nin tabancayla açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan saldırgan, silah seslerini duyan bir jandarma personelince yakalandı. Cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

  • İzmir'in Tire ilçesinde minibüs şoförü Deniz Fakı (60), Tire Devlet Hastanesi durağında yolcunun valizini bagaja koyarken H.Ş. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
  • Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan H.Ş., silah seslerini duyarak müdahale eden bir jandarma personeli tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.
  • Cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen minibüs şoförünü durakta tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

VALİZİ BAGAJA KOYARKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay sabah saatlerinde Tire ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede minibüs şoförlüğü yapan Deniz Fakı (60), İzmir seferini gerçekleştirmek üzere direksiyon başına geçti. Fakı, güzergahı üzerinde yolcu almak ve indirmek amacıyla Tire Devlet Hastanesi durağında aracı durdurdu. Yolcunun valizini bagaja koymak için minibüsten inen Deniz Fakı, kendisini durakta bekleyen husumetlisi H.Ş. tarafından tabancayla ardı ardına ateş edilen mermilerin hedefi oldu. Fakı kanlar içerisinde yere düşerken, silahlı saldırgan H.Ş., olay yerinden kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların hedefi olan Deniz Fakı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN SALDIRGANI JANDARMA YAKALADI

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçmaya başlarken o sırada bölgeden geçmekte olan ve silah seslerini duyarak hızla müdahale eden bir jandarma personeli, havaya uyarı ateşi açarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Görevli jandarma personelinin soğukkanlı müdahalesi sayesinde cinayet zanlısı H.Ş., suç aleti tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan korkunç cinayet anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli H.Ş.'nin otobüs durağında beklediği, Deniz Fakı'yı görünce de elindeki tabancayla doğrudan ateş ettiği, Fakı'nın kurşunların hedefi olarak yere yığıldığı ve çevrede yaşanan panik anları yer aldı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı H.Ş. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, hayatını kaybeden Deniz Fakı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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