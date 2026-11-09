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Kütahya'da otomobil minibüse çarptı, sürücü Gülmez öldü, 4 kişi yaralandı

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Kütahya'da otomobil minibüse çarptı, sürücü Gülmez öldü, 4 kişi yaralandı
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Kütahya'da ara sokaktan hızla çıkan otomobilin cadde üzerindeki minibüse çarptığı kazada sürücü Bahadır Gülmez hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde Gülmez'in çarpışmanın etkisiyle araçtan yola fırladığı anlar yer aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kütahya'da Bahadır Gülmez'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ara sokaktan hızla çıkan otomobilin cadde üzerinde seyir halinde olan minibüse çarptığı ve sürücü Bahadır Gülmez'in çarpışmanın etkisiyle araçtan yola fırladığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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