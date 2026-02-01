Haberler

Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç

Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç Haber Videosunu İzle
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsü virajı alamayarak bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti 26 kişi yaralandı.

  • Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda bir yolcu otobüsü virajda bariyerlere çarparak devrildi.
  • Kazada 8 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı.
  • Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda saat 10.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak devrildi.

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti. Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu da kaza yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını izledi.

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

VALİ ŞAHİN: VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Burada açıklama yapan Şahin, "Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı'nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Kaza yerine ait görüntülerde çevre yolunun adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Araç içerisinde ve altında sıkışanlar ekiplerin kurtarma çalışması sonucu kurtarıldı.

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

Antalya'daki katliam gibi kazada ilk görüntüler korkunç

Kaynak: AA, İHA, DHA

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Yaşam
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Epstein belgelerinde Türkiye izleri: Robert Kolej yöneticisinden Gates Vakfı talebi

Epstein belgelerinde Türkiye'den de bir isim var
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest

Katliama tepkisiz kalmadılar: Bunun çok ciddi sonuçları olacak
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı

İzleyiciden tepki yağdı: Temu'dan sipariş ettiğimiz Fatih
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söyledi

Ülkeyi karıştıran fotoğraflar: Bir an önce kongrede ifade vermeli
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış

CHP'den AK Parti'ye geçen vekilden emeklileri çıldırtacak çıkış
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti

Ev hediye ettiği aileyi tüm Türkiye tanıyor
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Sanat dünyası yasta! Ekranların renkli simasına veda günü
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

şimdiki şöförler asfalt şöförü yolların yüzde doksanı sorunsuz aracı kurallara uygun şartlarda kullanmıyorlar otobanın kenarından seyrediyorum gaza basıp peş peşe gidiyorlar o hızda bir şey olsa durmaları gerekse imkansız olacağı içlerinden kime piyango çıkarsa ona olacağıdır bir veya yüz kişi sayı farketmez hayatı direksiyon kullananın elinde herkes sorumluluğunun farkında değil.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Merhumlarin bu sekilde yayini cok.yanlis akrabalari gorunce asiri uzucu olur

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

İşte bu yüzden gülen bakışlar gibi dalga geçen havalı bakışlar içinde bile uzun yollarda kemerimi takarım. Ve dikkat ederim ki otobüste tek kemer takan benim????!!!!!!! Okuyun okuyun havalı arkadaşlar okuyun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Turkiyede trafik kurallarına uyan çok az Türkiye de bisiklet bile kullanmaktan korkarım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Sanat dünyası yasta! Ekranların renkli simasına veda günü