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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı! Adını Süper Lig tarihine yazdırdı

Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı! Adını Süper Lig tarihine yazdırdı
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Trabzonspor'un transferini resmen açıkladığı Mohamed Salah, Süper Lig tarihine geçti. Mısırlı yıldız, 150 milyon euroluk piyasa değeriyle Victor Osimhen'i geride bırakarak lig tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcusu oldu.

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Mohamed Salah, daha resmi maça çıkmadan Süper Lig tarihine adını yazdırdı. Bordo-mavili kulübün transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Mısırlı yıldız, güncel piyasa değeriyle Süper Lig tarihinin zirvesine yerleşti.

OSIMHEN'İ SOLLADI

Transfermarkt verilerine göre Mohamed Salah'ın kariyerinde ulaştığı 150 milyon euroluk piyasa değeri, Süper Lig tarihinde forma giyen futbolcular arasında en yüksek rakam oldu.

Böylece Salah, daha önce 120 milyon euro ile zirvede bulunan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i geride bırakarak listenin ilk sırasına yükseldi.

İLK 10'DA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcular şu şekilde sıralandı:

  • Mohamed Salah – 150 milyon euro
  • Victor Osimhen – 120 milyon euro
  • N'Golo Kante – 100 milyon euro
  • Mauro Icardi – 100 milyon euro
  • Leroy Sane – 100 milyon euro
  • Dele Alli – 100 milyon euro
  • Marco Asensio – 90 milyon euro
  • Arda Güler – 90 milyon euro
  • Nicolas Pepe – 75 milyon euro
  • Miralem Pjanic – 70 milyon euro

TRABZON'A GELİYOR

Trabzonspor, Mohamed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen duyururken, Mısırlı yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi ve ardından Trabzon'a geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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