'Allah ölümün de hayırlısını versin' dedirten görüntü

Tayland'da oynanan bir futbol karşılaşması büyük bir faciaya sahne oldu. Narathiwat eyaletinde yoğun yağış altında devam eden maç sırasında sahaya yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği bölgede bulunan çok sayıda futbolcu bir anda yere yığılırken, karşılaşma durduruldu.

1 FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından sahaya giren sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. FC Yala forması giyen 27 yaşındaki Sofwan Awae, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım düşmesi sonucu 9 futbolcu da yaralandı.

KULÜBÜ ACI HABERİ DUYURDU

FC Yala Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sofwan Awae'nin hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Tayland'daki birçok kulüp ve spor kuruluşu da yayımladıkları mesajlarla genç futbolcu için taziye dileklerini iletti.

YENİ TAKIMINA İMZA ATMIŞTI

Sofwan Awae, geçtiğimiz sezon Pattani FC formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol atarak takımının Tayland 2. Ligi'ne yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Genç futbolcu, yaşanan trajediden sadece birkaç gün önce FC Yala ile sözleşme imzalamıştı.