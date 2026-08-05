Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, tatil paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. İtalya'da sevgilisi Martin Migueles ve kızlarıyla tatil yaparken görüntülenen Nara'nın plajdaki kareleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Paylaşılan görüntülerde birçok kullanıcı, Nara'nın kilo aldığı ve önceki yıllara göre daha yaşlı göründüğü yönünde yorumlar yapmıştı.

YENİDEN FİLTRELİ PAYLAŞIM

Plajda çekilen filtresiz görüntülerinin ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabından bikinili yeni bir video yayımladı. Paylaşımın filtre kullanılarak hazırlandığını öne süren kullanıcılar, Nara'nın son paylaşımını da yorum yağmuruna tuttu.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Filtreli olduğu iddia edilen görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir kısım kullanıcı Nara'nın görüntüsünü savunurken, bazı kullanıcılar ise filtreli paylaşımlarla paparazzi kareleri arasındaki farkı yeniden tartışma konusu yaptı. Böylece Wanda Nara, bir kez daha magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Kaynak: Haberler.com