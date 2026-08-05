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Teknik arıza faciaya dönüştü! 4 bin tavuk telef oldu

Teknik arıza faciaya dönüştü! 4 bin tavuk telef oldu Haber Videosunu İzle
Teknik arıza faciaya dönüştü! 4 bin tavuk telef oldu
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tavuk kümesinde kontrol panosunun arızalanması sonucu havalandırma sistemi durdu. Kümes içinde sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yaklaşık 4 bin kanatlı hayvan telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde bulunan bir tavuk kümesinde meydana gelen teknik arıza büyük zarara neden oldu.

İddiaya göre kümesin kontrol panosunda meydana gelen arıza nedeniyle havalandırma sistemi devre dışı kaldı. Sistemin çalışmamasıyla birlikte kümes içerisindeki sıcaklık kısa sürede yükseldi.

YAKLAŞIK 4 BİN TAVUK TELEF OLDU

Yükselen sıcaklık nedeniyle kümes içerisinde bulunan yaklaşık 4 bin kanatlı hayvan telef oldu.

İzlediğim videoda, kümesin içinde çok sayıda telef olmuş tavuğun yerde hareketsiz halde bulunduğu, yemlik ve suluk sistemlerinin bulunduğu üretim alanında büyük kayıp yaşandığı görülüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından kümes işletmesinde zarar tespit çalışmaları başlatılırken, teknik arızanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme yapıldığı öğrenildi.

Göynük gazetesinin haberine göre yaşanan olayın, otomatik havalandırma sistemlerinin kanatlı hayvan yetiştiriciliğindeki kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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