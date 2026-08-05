Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın karşılama törenine Galatasaray formasıyla gelen bir taraftar dikkat çekti. Bordo-mavili taraftarların uyarısıyla formasını çıkarmak zorunda kalan taraftarın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın karşılama töreninde dikkat çeken anlar yaşandı.
Mısırlı yıldızı karşılamak için toplanan yüzlerce bordo-mavili taraftarın arasında Galatasaray formasıyla bulunan bir taraftar, ilginç görüntülere sahne oldu.
FORMASINI ÇIKARTTIRDILAR
Galatasaray formasıyla kalabalığın arasında yer alan taraftar, çevredeki Trabzonsporluların dikkatini çekti. Görüntülerde bordo-mavili taraftarların uyarıda bulunduğu, bunun üzerine taraftarın Galatasaray formasını çıkardığı görüldü.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
O anlara ait görüntüler kısa sürede geniş ilgi gördü. Karşılama töreninde yaşanan bu anlar sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.