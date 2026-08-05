Haberler

Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Akaryakıta üst üste ikinci indirim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Motorin fiyatlarında dün gece uygulanan indirimin ardından yeni bir düşüş daha gündeme geldi. Sektör hesaplamalarına göre bu gece yarısından itibaren gerçekleşmesi beklenen 3 lira 97 kuruşluk indirimin yüzde 75'i Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) aktarılacak ve pompa fiyatlarına yalnızca 99 kuruşluk bir yansıma olacak.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme, motorin fiyatlarında art arda ikinci indirim beklentisini oluşturdu. Ancak, tıpkı dün uygulanan 6 lira 37 kuruşluk indirimde olduğu gibi, bugün beklenen düşüşün de büyük bir bölümü vergi dengeleme mekanizmasına takıldı.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Sektör kaynaklarından alınan verilere göre, 5 Ağustos'ta gerçekleşen 6 lira 37 kuruşluk toplam düşüşün 5 lira 32 kuruşu ÖTV'ye aktarılmış ve pompaya yansıyan net indirim 1 lira 05 kuruş olmuştu. Bugün beklenen 3 lira 97 kuruşluk yeni düşüşün ise 2 lira 98 kuruşu ÖTV kesintisine gidecek ve pompaya sadece 99 kuruş olarak yansıyacak.

İKİ GÜNDE 2 LİRA 4 KURUŞ İNDİRİM

İki gün içinde uluslararası piyasalardan kaynaklanan toplam 10 lira 34 kuruşluk düşüşün; yalnızca 2 lira 04 kuruşu tüketiciye yansırken, geriye kalan 8 lira 30 kuruşluk dev kısım ÖTV gelirine eklenmiş olacak.

İndirimin, hesaplamalarda son dakika bir değişiklik yaşanmaması durumunda 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olması bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 67.27

Motorin: 80.01

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 67.12

Motorin: 79.87

ANKARA

Benzin: 68.24

Motorin: 81.14

İZMİR

Benzin: 68.52

Motorin: 81.41

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında

Türkiye güne operasyonla başladı! Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor

AK Parti ve MHP'den tarihi adım! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
'Allah ölümün de hayırlısını versin' dedirten görüntü

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Emekli maaşı için babasının cesedini 2,5 yıl dondurucuda sakladı

Babasının cesedini yıllarca dondurucuda sakladı! Nedeni şoke etti
Galatasaray'ın yeni 10 numarası bu iki isimden biri olacak

Galatasaray'ın yeni 10 numarası bu iki isimden biri olacak!
100 savaş tankını denize attılar

100 savaş tankını denize attılar!
Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu

Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu
Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı

2 aile, 112 cenaze! Enkazdan çıkarılan naaşlar toprağa verildi