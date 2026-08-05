Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme, motorin fiyatlarında art arda ikinci indirim beklentisini oluşturdu. Ancak, tıpkı dün uygulanan 6 lira 37 kuruşluk indirimde olduğu gibi, bugün beklenen düşüşün de büyük bir bölümü vergi dengeleme mekanizmasına takıldı.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Sektör kaynaklarından alınan verilere göre, 5 Ağustos'ta gerçekleşen 6 lira 37 kuruşluk toplam düşüşün 5 lira 32 kuruşu ÖTV'ye aktarılmış ve pompaya yansıyan net indirim 1 lira 05 kuruş olmuştu. Bugün beklenen 3 lira 97 kuruşluk yeni düşüşün ise 2 lira 98 kuruşu ÖTV kesintisine gidecek ve pompaya sadece 99 kuruş olarak yansıyacak.

İKİ GÜNDE 2 LİRA 4 KURUŞ İNDİRİM

İki gün içinde uluslararası piyasalardan kaynaklanan toplam 10 lira 34 kuruşluk düşüşün; yalnızca 2 lira 04 kuruşu tüketiciye yansırken, geriye kalan 8 lira 30 kuruşluk dev kısım ÖTV gelirine eklenmiş olacak.

İndirimin, hesaplamalarda son dakika bir değişiklik yaşanmaması durumunda 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olması bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 67.27

Motorin: 80.01

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 67.12

Motorin: 79.87

ANKARA

Benzin: 68.24

Motorin: 81.14

İZMİR

Benzin: 68.52

Motorin: 81.41