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Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı Haber Videosunu İzle
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
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Sinem Dedetaş'ın tutuklanması sonrası Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapılıyor. İlk iki turda başkanvekili seçilemezken 3. turda 6 CHP'linin AK Parti adayına oy vermesi sonrası seçimde gerginlik çıktı. CHP'liler "Bu namussuzluk, kabul edilemez" şeklinde isyan etti.

Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek başkan vekilinin belirlenmesi için yapılan seçim olaylı geçti. Üçüncü turda CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın oy kaybetmesi ve geçersiz oyların artması, parti grubu içinde gerilime neden oldu. Kameralara yansıyan tartışmada CHP'li üyeler duruma sert tepki gösterdi.

MECLİSTE İKİ ADAY YARIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek isim için Üsküdar Belediye Meclisi saat 08.00'de toplandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in de yakından takip ettiği seçim sürecinde, CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı aday gösterirken, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin'i aday çıkardı.

İLK İKİ TURDA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Seçimin birinci turunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin ise 16 oy aldı. Bir oy pusulası boş çıkarken, aday isminin arka yüze yazıldığı bir başka pusula için Cumhur İttifakı grubu meclise itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede yer alan "Oy pusulasının arka yüzüne aday ismi yazılmış olması, oy pusulasını hatalı ve geçersiz kılacak bir oy şeklidir. Bu nedenle aday ismi arka yüze yazılan oy pusulasının geçersiz sayılmasını talep ederiz" ifadeleri üzerine söz konusu oy geçersiz sayıldı.

Adaylardan birinin seçilebilmesi için meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle geçilen ikinci turda da Sibel Tan Çetinkaya 26, Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı. Bu kez iki oy pusulası geçersiz kabul edildi.

ÜÇÜNCÜ TURDA FİRE KRİZİ

İkinci turun ardından salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise tablonun değişmesi mecliste soğuk rüzgarlar estirdi. Bu turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 21 oya gerilerken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin oylarını 18'e yükseltti. Harf hatalarının da gerekçe gösterildiği değerlendirme sonucunda geçersiz sayılan oy sayısı ise beşe çıktı.

CHP GRUBU İÇİNDE SERT TARTIŞMA

İlk iki turdan oldukça farklı çıkan bu tablo, CHP grubunun kendi içinde ciddi bir tartışma yaşamasına yol açtı. Cumhur İttifakı adayının oylarını artırması ve CHP'nin fire vermesi sebebiyle dördüncü tur öncesinde verilen arada gerilim tırmandı. Kameralara yansıyan tartışma anlarında CHP'li üyelerin yaşananlara "Bu namussuzluk, kabul edilemez" şeklinde isyan ettiği görüldü.

Ayrıca Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, kendi meclis üyesi Hüseyin Kazan’a “Git, AK Parti sıralarında otur.” dedi. Bunun üzerine mecliste tartışma çıktı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi Beyi:

Butlancılar görevlerini yapıyor

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Haber Yorumlarıdeep horizon:

ey yeni partili çılgınlar adamların hep partisini bölüyorsunuz hemde adamlardan oymu istiyorsunuz biri şu glogolara artık başka bir parti olduklarını hatırlatsın

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