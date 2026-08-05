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12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor

12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
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Terörsüz Türkiye sürecinde bir tarihi adım daha atılıyor. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" yasa teklifi bugün Meclis'e sunulacak. 12 maddeden oluşan yasayla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklifin bugün içerisinde verileceği kesin. Görüşme yapacağız ve saatini bildireceğiz." dedi.

  • AK Parti, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni bugün TBMM Başkanlığı'na sunmayı planlıyor.
  • Kanun teklifi 12 maddeden oluşuyor ve 'Terörsüz Türkiye' kapsamında hazırlandı.
  • AK Parti, teklifi değerlendirmek üzere basına kapalı grup toplantısında milletvekillerini bir araya getirdi; toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ak Parti, TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan "çerçeve yasa" teklifini değerlendirmek üzere milletvekillerini kapalı grup toplantısında bir araya getirdi.

Ak Parti TBMM Grup Toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ele alındı. Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

YASA BUGÜN MECLİS'TE

Toplantıda milletvekilleri ile Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" değerlendirildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Güler, bir gazetecinin sorusuna, "Şimdi görüşme yapacağız, inceleme yapacağız. Sonra ben size bildireceğim." yanıtını verdi.

12 maddelik kanun teklifi konusunda müzakerede bulunduklarını dile getiren Güler, "kanun teklifinin gün içerisinde sunulup sunulmayacağı" sorusu üzerine, "Bugün içerisinde verileceği kesin. Görüşme yapacağız saati bildireceğiz" dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Helal be Reis bir sorunu daha tarihe gömdün

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Haber YorumlarıErhan ÇINAR:

bakalım kimlere neler vadedilmis, umarım ülkemiz için, gelecek nesiller için hayırlı olur

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Apo ve Selo serbest kalacak. Rte tekrar başkan olcak. Olay bu. Bekleyin ve Görün.

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