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Aşkı için kampı terk eden futbolcuya Oğuzhan Alpdoğan'dan olay mesaj

Aşkı için kampı terk eden futbolcuya Oğuzhan Alpdoğan'dan olay mesaj
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Kocaelispor kampını aşkı için terk ettiği iddia edilen Habib Ali Keita'ya sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Alpdoğan, Keita ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak genç futbolcuya kariyerine odaklanması yönünde tavsiyelerde bulundu.

  • Kocaelispor, izinsiz kampı terk eden 24 yaşındaki futbolcu Habib Ali Keita'yı kadro dışı bıraktı ve kulüp bulması için bir ay süre verdi.
  • Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Keita'nın bir kıza aşık olduğu için kampı terk ettiğini ve yurt dışında bir takımda oynamak istediğini açıkladı.
  • Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Keita'ya kariyerine odaklanması ve hiçbir kız için kariyerini bırakmaması tavsiyesinde bulundu.

Kocaelispor'un kadro dışı bıraktığı Habib Ali Keita ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir süre önce Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Keita'nın bir kadına aşık olduğu için izinsiz şekilde kampı terk ettiğinin konuşulduğunu açıklamıştı. Yaşanan olayın ardından bu kez sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KARİYERİNE ODAKLAN" MESAJI

Habib Ali Keita ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Oğuzhan Alpdoğan, genç futbolcuya destek verirken dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

Alpdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim benim değmez. Biz de sevdik, hayatımızın dersini ondan aldık... Gecenin üçünde -15 derecede Erzurum'a gitmiştim. Önceliği kendine ver, kariyerine odaklan. Daha çok kızla tanışacaksın, gençsin. Hiçbir kız için değmez abim. Telefonları aç, inanma kimseye."

NE OLMUŞTU?

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Habib Ali Keita'nın izinsiz şekilde kampı terk ettiğini belirterek, "Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Ayrıca Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor." açıklamasını yapmıştı.

Kulüp, 24 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakırken, kendisine kulüp bulması için bir ay süre verildiğini ve gerekli hukuki sürecin de başlatılacağını duyurmuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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