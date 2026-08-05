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Reşit Olmayan Kız Çocuklarını Pazarladığı İddiasıyla Yeniden Gözaltına Alındı

Reşit Olmayan Kız Çocuklarını Pazarladığı İddiasıyla Yeniden Gözaltına Alındı
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İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Koray Beşli'nin dijital materyallerinde, 18 yaş altı kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına dair yazışmalar ve görseller ele geçirildi. Beşli yeniden gözaltına alındı; bilirkişi raporunda WhatsApp sohbetlerinde 'Yeni ufaklık' mesajına '17' yaş cevabı verdiği ve 'Sugar dady' ifadesi kullandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Koray Beşli'nin dijital materyal incelemelerinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görseller ele geçirildi. Koray Beşli elde edilen veriler doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Koray Beşli'nin cep telefonu incelemesinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görselleri tespit edildi. Yapılan belirlemeler üzerine Beşli yeniden gözaltına alındı. Koray Beşli hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, cep telefonunda yapılan incelemelere yer verildi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucu, sohbet uygulamaları üzerinde küçük yaşta kız çocuklarının görüntülerinin paylaşıldığı görüldü ve soruşturma savcısı tarafından elde edilen bulguların raporlanması istendi.

Yaşları küçük kızların görselleri paylaşıldı

Koray Beşli'nin WhatsApp Messenger sohbet uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği yazışmalar incelendiğinde sohbet içeriklerinde yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığı tespit edilerek rapor içeriğine eklendi.

Mesajlar raporda yer aldı

Öte yandan raporda yer alan bir konuşmada Koray Beşli'nin "Yeni ufaklık" şeklinde mesaj gönderdiği, mesajına yanıt olarak gelen "Kaç yaşında" sorusuna ise "17" şeklinde cevap verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise "Sübyancı" ve "Ailesi yok mu bunların" şeklinde gönderilen mesajlara Beşli'nin "Ben sugar dady" şeklinde cevap verdiği bilirkişi raporunda yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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