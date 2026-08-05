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Ece Erken'in paylaşımı tepki çekti! Oğlu "anne" deyince verdiği tepkiye bakın

Ece Erken'in paylaşımı tepki çekti! Oğlu 'anne' deyince verdiği tepkiye bakın Haber Videosunu İzle
Ece Erken'in paylaşımı tepki çekti! Oğlu 'anne' deyince verdiği tepkiye bakın
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Hakkındaki yasak aşk iddialarıyla gündemde olan Ece Erken, sosyal medya hesabından "Bizdeki sabır, onlardaki sabır..." notuyla yeni bir video paylaştı. Görüntülerde "Anne" diye seslenen oğluna "Heee" diyerek yanıt vermesi dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Son günlerde özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialar ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer alan Ece Erken, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Tatil yaptığı plajda çekilen görüntülerde güneşlenirken kameraya poz veren Erken, paylaşımına "Bizdeki sabır, onlardaki sabır..." notunu ekledi.

"ANNE" SESLENİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Videoda çevreden gelen "Anne" seslenişine Ece Erken'in "Heee" diyerek karşılık vermesi de takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Paylaşımın, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından gelmesi nedeniyle sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hakkında ortaya atılan ihanet iddialarını reddetmişti.

Ünlü sunucu, birlikte olduğu öne sürülen kişinin resmi olarak evli olmadığını savunarak, "Hayatında hiç evlenmemiş bir insanı 'evli' diye servis etmek düpedüz iftiradır." ifadelerini kullanmış, hakkında yalan haber yapanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com
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