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Pitbull saldırısı kavgaya dönüştü: Köpek sahibi 3 yerinden bıçaklandı

Pitbull saldırısı kavgaya dönüştü: Köpek sahibi 3 yerinden bıçaklandı
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Beyoğlu'nda İsmet Ramazan Ş.'nin gezdirdiği pitbull, Murat H.'nin terrier cinsi köpeğine saldırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat H., İsmet Ramazan Ş.'yi 3 yerinden bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, Murat H. tutuklandı. Her iki tarafta da daha önceden suç kayıtları bulunduğu öğrenildi.

BEYOĞLU'nda iddiaya göre İsmet Ramazan Ş.'nin (60) gezdirdiği pitbull cinsi köpek, Murat H.'nin (53) terrier cinsi köpeğine saldırdı. Murat H.'nin, 'Köpeğini tut, kontrol et' diyerek tepki göstermesinin ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat H., İsmet Ramazan Ş.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Yaralanan İsmet Ramazan Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis tarafından gözaltına alınan Murat H. tutuklandı.

Olay, 19 Temmuz Pazar günü saat 23.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet Ramazan Ş., eşiyle pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye çıkardığı sırada köpek, Murat H.'nin terrier cinsi köpeğine saldırdı. Bunun üzerine Murat H., İsmet Ramazan Ş.'ye, 'Köpeğini tut, kontrol et' diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

PITBULL'UN SAHİBİ 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

İddiaya göre Murat H., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan bıçakla İsmet Ramazan Ş.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İsmet Ramazan Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bacağından yaralanan İsmet Ramazan Ş.'nin kaldırımda oturarak beklediği anlar ve çevredeki panik anları yer alıyor. Diğer yandan polis tarafından gözaltına alınan Murat H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat H., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Murat H.'nin poliste daha önceden 6, İsmet Ramazan Ş.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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