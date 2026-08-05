Haberler

Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, D-100 kara yolunun Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, seyir halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

TRAFİK BİR SÜRE KAPANDI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan otomobil ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haberler.com
Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız

Trump'tan dünyayı tedirgin eden rest: Çok sert vuracağız
Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı

2 aile, 112 cenaze! Enkazdan çıkarılan naaşlar toprağa verildi
Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

İnfial yaratan canlı yayın! Ünlü ismi gören polis hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımuhammet mandal:

öncelikle ölenlere Allah rahmet etsin bu araba neymiş böyle kağıt mıymış hız sınırı 90, 90 km de araba bu hale gelebilirmi (burda hızın 90 dan fazla oldugunu düşünüyorum) kesinlikle makas var diye tahmin ediyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar

Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi

5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu

Mezarlık katliamında öldürülenlerin ailesi konuştu
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro'luk teklifine Benfica'dan cevap

40 milyon Euro'luk dev teklife cevap!
Acun Ilıcalı'dan rekor transfer

Acun Ilıcalı'dan rekor transfer