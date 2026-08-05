Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, D-100 kara yolunun Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, seyir halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

TRAFİK BİR SÜRE KAPANDI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan otomobil ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haberler.com