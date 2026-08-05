Süper Lig devi çıldırdı! Radara Martinelli'yi aldılar

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. İddiaya göre sarı-lacivertliler, Arsenal'da forma giyen Brezilyalı yıldız Gabriel Martinelli'yi transfer listesine aldı.

DEVLER DE PEŞİNDE

CBS Sports'un haberine göre, Gabriel Martinelli ile Serie A'nın iki devi Roma ve Juventus da yakından ilgileniyor. Haberde, Fenerbahçe'nin de 25 yaşındaki futbolcunun transfer durumunu takip eden kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDA DA FORMA GİYDİ

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan Martinelli, turnuvada çıktığı 4 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı kanat oyuncusunun Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

ARSENAL 7.1 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Futbola Ituano altyapısında başlayan Gabriel Martinelli, 2019 yazında 7 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle Arsenal'a transfer oldu. Brezilya Milli Takımı formasını bugüne kadar 27 kez giyen yıldız futbolcu, 5 gole imza attı.